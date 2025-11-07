Cómo será el A526, el nuevo auto de Alpine que manejará Franco Colapinto en la temporada 2026

briatore colapinto

Franco, consciente del desafío, se muestra optimista: “El coche del próximo año será mucho mejor. Todos son muy positivos. Todos estamos convencidos de que el salto de rendimiento será importante. Pero hasta que no lo veas en pista, es difícil decirlo. Aun así, estoy seguro de que será mejor que el de este año”, aseguró.

En total, serán cuatro los equipos que utilizarán motores Mercedes: la propia marca alemana, McLaren, Williams y Alpine. Para el piloto argentino, la temporada 2026 no será una más: será la oportunidad de consolidarse definitivamente en la elite y demostrar que puede llevar a Alpine de regreso al protagonismo.