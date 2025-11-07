Los guiños secretos detrás del anuncio de Alpine que selló el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1
La escudería francesa sorprendió con un ingenioso juego numérico y simbólico para confirmar la continuidad del piloto argentino en la Fórmula 1. El 43 volvió a ser el número clave.
Durante semanas, los rumores sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 fueron tema de conversación en los pasillos del paddock. El piloto argentino, de 22 años, había mostrado un rendimiento sólido en su primera temporada con Alpine, y todo indicaba que su continuidad estaba asegurada. Sin embargo, el equipo con sede en Enstone decidió dar un paso más allá y convertir la confirmación en un elaborado juego de pistas y mensajes ocultos que desató el entusiasmo de los fanáticos.
La confirmación oficial se publicó el 7 de noviembre de 2025 a las 10:43 de la mañana de Brasil, horario que no fue elegido al azar. El número 10 corresponde a su compañero Pierre Gasly, mientras que el 43 es el distintivo de Colapinto en la categoría. Además, la fecha elegida -7/11/25- también guarda un guiño: la suma de sus dígitos da 43, reforzando el simbolismo que rodea al argentino.
En redes sociales, Alpine había anticipado el anuncio con una imagen que mostraba la fecha y la frase: “¿Ya hiciste los cálculos?”, provocando una ola de especulaciones entre los fanáticos. El comunicado oficial del equipo no solo confirmó la continuidad del argentino, sino que además subrayó el valor simbólico del número 43 en su historia: “Para los matemáticos y los aficionados con buen ojo, la fecha de hoy [07.11.25] suma el número de carrera de Franco, quien permanecerá en el coche para la próxima temporada”, explicaron.
El texto remarcó también que el acuerdo se enmarca dentro de un contrato plurianual que había sido firmado a comienzos del año, asegurando la presencia del piloto en el proyecto de Alpine a largo plazo. La estrategia comunicacional fue cuidadosamente planeada.
En los días previos, tanto el equipo como el entorno del argentino habían publicado imágenes con códigos misteriosos, entre ellos las letras “LU” y referencias al número 43. Finalmente, su representante Jamie Campbell-Walter reveló el significado del mensaje: “7+11+25=43. LU=Love U. Nos divertimos. Espero que todos estén felices”, escribió en sus redes.
Para coronar el día, Franco llegó al Autódromo José Carlos Pace luciendo la nueva camiseta de la Selección Argentina con el número 43 en la espalda, un gesto que reforzó su identidad nacional en la previa del Gran Premio de Brasil, la cita más cercana a su país natal.
Con este anuncio cargado de símbolos, la escudería francesa consiguió mucho más que una simple confirmación: logró que la continuidad de Colapinto se transformara en una celebración colectiva entre los fanáticos argentinos y los seguidores de la Fórmula 1.
