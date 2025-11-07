Los guiños secretos detrás del anuncio de Alpine que selló el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

image

Para coronar el día, Franco llegó al Autódromo José Carlos Pace luciendo la nueva camiseta de la Selección Argentina con el número 43 en la espalda, un gesto que reforzó su identidad nacional en la previa del Gran Premio de Brasil, la cita más cercana a su país natal.

Con este anuncio cargado de símbolos, la escudería francesa consiguió mucho más que una simple confirmación: logró que la continuidad de Colapinto se transformara en una celebración colectiva entre los fanáticos argentinos y los seguidores de la Fórmula 1.