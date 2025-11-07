Tras ser confirmado en Alpine, Franco Colapinto cerró 16° en la única práctica del GP de Brasil

Colapinto, que afronta su primera temporada completa en la máxima categoría, vive un momento soñado: su continuidad en Alpine representa el reconocimiento a un año de crecimiento y adaptación, y el inicio de una nueva etapa en la que buscará afianzarse entre los mejores pilotos del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986821051423064250&partner=&hide_thread=false Practice done at Interlagos pic.twitter.com/EzEbnh0jVM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre 1: 11:30

Sprint Qualy: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00