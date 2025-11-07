Tras ser confirmado en Alpine, Franco Colapinto cerró 16° en la única práctica del GP de Brasil
El argentino tuvo una jornada intensa en Brasil, donde la escudería anunció oficialmente su continuidad. Quedó medio segundo detrás de Pierre Gasly y se prepara para la clasificación Sprint.
El Gran Premio de Brasil comenzó con una noticia que llena de orgullo al automovilismo argentino: Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Apenas minutos después del anuncio, el joven bonaerense de 21 años salió a pista en Interlagos para disputar la única práctica libre antes de la clasificación Sprint, donde finalizó en el puesto 16.
En una tanda marcada por la intensa actividad en pista y los constantes cambios de clima, Oscar Piastri se quedó con el mejor tiempo del ensayo con un registro de 1:09.975 al volante de su McLaren, seguido de su compañero Lando Norris con 1:10.259. Colapinto, por su parte, marcó su mejor giro en 1:11.160 utilizando neumáticos medios, quedando a 0.479 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien logró una destacada séptima posición con 1:10.681.
El desempeño del argentino fue sólido, considerando que el equipo probó diferentes configuraciones aerodinámicas y cargas de combustible de cara a la clasificación. Durante la sesión, Franco logró mejorar progresivamente sus tiempos, aunque sin alcanzar el ritmo del top ten. “Fue una práctica buena para adaptarnos al circuito y a las condiciones. Tenemos margen para mejorar”, señalaron desde Alpine al finalizar la tanda.
Entre los principales incidentes de la sesión, Yuki Tsunoda protagonizó un despiste que generó un breve parate, mientras que Max Verstappen y George Russell animaron una ajustada lucha por los mejores tiempos en la primera parte del entrenamiento.
La clasificación para la carrera Sprint se llevará a cabo este viernes a las 15:30 (hora de Argentina y Brasil), mientras que la Sprint Race será el sábado a las 11:00. Más tarde, ese mismo día, se disputará la clasificación para la carrera principal, programada para el domingo a las 14:00, con un total de 71 vueltas al trazado de Interlagos.
Colapinto, que afronta su primera temporada completa en la máxima categoría, vive un momento soñado: su continuidad en Alpine representa el reconocimiento a un año de crecimiento y adaptación, y el inicio de una nueva etapa en la que buscará afianzarse entre los mejores pilotos del mundo.
Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
