Flavio Briatore, sobre Franco Colapinto: "Tiene el talento para ser un piloto de primer nivel"
El asesor ejecutivo de Alpine destacó la madurez y el crecimiento del argentino, que continuará en 2026 junto a Pierre Gasly.
El nombre de Franco Colapinto ya está grabado en el futuro inmediato de Alpine en la Fórmula 1. La escudería francesa confirmó oficialmente que el argentino será piloto titular en 2026, una decisión que lleva la firma de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura central en la estructura con sede en Enstone.
El histórico dirigente italiano, artífice de campeonatos mundiales en el pasado, no solo fue quien impulsó la llegada de Colapinto al equipo a mediados de 2025, sino también el principal responsable de su ratificación tras una temporada difícil. En declaraciones difundidas por el equipo, no escatimó elogios hacia el bonaerense.
“He seguido la trayectoria de Franco desde su debut en la Fórmula 1 y siempre supe que tenía las cualidades necesarias para convertirse en un piloto de primer nivel. Su continuidad es una muestra clara del compromiso que tenemos con su desarrollo y con el futuro de Alpine”, sostuvo el referente del automovilismo.
El experimentado directivo, de 75 años, remarcó además que el argentino logró destacarse incluso en un contexto adverso, en el que el rendimiento del monoplaza A525 estuvo lejos de los estándares competitivos del resto de la parrilla. A lo largo del año, logró exhibir una notable capacidad de adaptación a un coche complejo.
En el duelo interno con Pierre Gasly, el argentino logró resultados parejos e incluso superó al francés en varias clasificaciones y carreras, algo que no pasó inadvertido para los ingenieros y la dirigencia del equipo. “Ha sido un año difícil para todos, pero Franco y Pierre trabajaron incansablemente para darnos una base sólida de cara a 2026”, afirmó Briatore.
El mensaje final del italiano apuntó a consolidar un ambiente estable dentro de la fábrica y apostar por una dupla que combina juventud, talento y experiencia. “Con Pierre y Franco tenemos la mezcla ideal para seguir creciendo. Queremos devolver a Alpine al lugar que merece y ofrecer a nuestros fanáticos motivos para celebrar”, sentenció.
Por su parte, Colapinto respondió con gratitud y emoción al respaldo recibido: “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí. Sé que no ha sido un camino fácil, pero cada carrera fue una oportunidad para demostrar que podía estar a la altura. Es un orgullo continuar y hacerlo junto a Pierre, que ha sido un gran compañero y referente”, expresó.
El anuncio se realizó en Brasil, durante el inicio del Gran Premio de São Paulo, un escenario con fuerte carga simbólica para el argentino. Allí, donde los fanáticos albicelestes volvieron a poblar las tribunas, Franco encarará la última parte de la temporada con un objetivo claro: consolidar su lugar en la élite del automovilismo y retribuir la confianza que Alpine depositó en él.
