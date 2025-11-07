Flavio Briatore, sobre Franco Colapinto: "Tiene el talento para ser un piloto de primer nivel"

El mensaje final del italiano apuntó a consolidar un ambiente estable dentro de la fábrica y apostar por una dupla que combina juventud, talento y experiencia. “Con Pierre y Franco tenemos la mezcla ideal para seguir creciendo. Queremos devolver a Alpine al lugar que merece y ofrecer a nuestros fanáticos motivos para celebrar”, sentenció.

briatore colapinto pilotos 1

Por su parte, Colapinto respondió con gratitud y emoción al respaldo recibido: “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí. Sé que no ha sido un camino fácil, pero cada carrera fue una oportunidad para demostrar que podía estar a la altura. Es un orgullo continuar y hacerlo junto a Pierre, que ha sido un gran compañero y referente”, expresó.

El anuncio se realizó en Brasil, durante el inicio del Gran Premio de São Paulo, un escenario con fuerte carga simbólica para el argentino. Allí, donde los fanáticos albicelestes volvieron a poblar las tribunas, Franco encarará la última parte de la temporada con un objetivo claro: consolidar su lugar en la élite del automovilismo y retribuir la confianza que Alpine depositó en él.