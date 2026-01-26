El tiktoker más famoso del mundo vendió su imagen por millones de dólares

Lo que hace único el caso de Khaby Lame es haber construido una audiencia de más de 360 millones de seguidores sin necesidad de hablar. Sus reacciones universales y su gestualidad simple derribaron cualquier obstáculo lingüístico, convirtiéndolo en un producto cultural exportable a cualquier rincón del planeta. Bajo este nuevo esquema empresarial, los inversores estiman que la marca podría alcanzar ingresos anuales cercanos a los USD 4.000 millones, gracias a la diversificación en licencias, publicidad y negocios derivados de la IA.

Esta operación ratifica que los generadores de contenido de élite han evolucionado hacia modelos de negocio escalables y estructuras corporativas de alto valor. Khaby Lame ya no es simplemente un joven haciendo videos desde su habitación, sino un pilar fundamental de la nueva economía digital global.