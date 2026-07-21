Fiel a su estilo, Lali Espósito alzó la voz tras la feroz campaña anti-Argentina del Mundial 2026

Al principio de la grabación se escucha el entusiasmo de los hinchas anti Selección Argentina (que pueden o no haber apoyado a España) y se ve una cañita voladora cubierta por una bandera de nuestro país.

Lo siguiente que ocurre es que alguien prendió la mecha y se alejó corriendo, pero los aplausos pronto se convirtieron en gritos de susto porque la cañita voladora se torció y terminó al ras del suelo. El caos resultó ser como un paso de comedia, aunque podría haber terminado en incendio o con varios heridos.