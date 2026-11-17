Cómo seguir Argentina vs. Costa Rica en vivo por YouTube

La transmisión especial de TyC Sports a través de su canal oficial de YouTube ofrece una cobertura completa e ininterrumpida del duelo entre la Albiceleste y el conjunto centroamericano. De esta manera, los hinchas pueden acompañar toda la previa, el seguimiento minuto a minuto, el análisis de las principales jugadas y las repercusiones post partido sin necesidad de contar con una suscripción de cable tradicional.