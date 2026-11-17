Ni TyC Sports ni Telefe: cómo ver a la Selección Argentina vs. Costa Rica por YouTube en minutouno.com
La Selección Argentina cierra el año futbolístico este martes desde las 20:00. Cómo seguir el amistoso internacional en vivo.
La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha este martes 17 de noviembre para enfrentarse ante Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre. El encuentro, que marcará el cierre del calendario 2026 , se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Para quienes no puedan estar frente al televisor siguiendo las señales tradicionales de TyC Sports o Telefe, existe una alternativa práctica y accesible para no perderse ni un solo detalle del compromiso desde el teléfono celular, tablet o computadora a través de YouTube directamente en minutouno.com.
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Cómo seguir Argentina vs. Costa Rica en vivo por YouTube
La transmisión especial de TyC Sports a través de su canal oficial de YouTube ofrece una cobertura completa e ininterrumpida del duelo entre la Albiceleste y el conjunto centroamericano. De esta manera, los hinchas pueden acompañar toda la previa, el seguimiento minuto a minuto, el análisis de las principales jugadas y las repercusiones post partido sin necesidad de contar con una suscripción de cable tradicional.
Para acceder al streaming gratuito desde tu celular o navegador, solo tenés que seguir estos simples pasos:
- Ingresar a minutouno.com: buscá la cobertura especial del encuentro en la portada del portal o en la sección Deportes.
- Reproducir el streaming integrado: dentro de la nota encontrarás el reproductor oficial de YouTube listo para darle play con un solo toque, sin salir de la página ni descargar aplicaciones adicionales.
- Seguir el minuto a minuto: además del relato y análisis en tiempo real, podrás consultar las formaciones confirmadas, estadísticas y goles al instante.
Los datos del partido y las probables formaciones
Tras la caída por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina buscará reencontrarse con la victoria ante su gente en Córdoba antes del parate hasta marzo de 2027, con el regreso confirmado de Emiliano "Dibu" Martínez al arco y como capitán del equipo.
- Hora: 20:00 (hora de Argentina).
- Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).
- Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).
- Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Máximo Perrone; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
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