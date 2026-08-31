Comunicado de Lionel Messi: el manuscrito con el que se despidió de la Selección Argentina
Lionel Messi publicó un comunicado confirmando su retiro de la Selección Argentina. Conocé el texto completo con el que el ídolo se despidió para siempre.
El mundo del deporte amaneció con la noticia más impactante de los últimos años. A través de sus redes sociales oficiales, Lionel Messi compartió un emotivo manuscrito donde anunció formalmente su retiro definitivo de la Selección Argentina, marcando el fin de una era dorada e inolvidable para el país.
La sorpresiva decisión del máximo ídolo y capitán del equipo campeón del mundo sacudió a los fanáticos a nivel global. Tras un largo período de reflexión luego de la última final disputada, el rosarino decidió ponerle punto final a su extensa trayectoria representando al país.
Los motivos detrás de la decisión del capitán
El mensaje publicado por el astro no solo repasa sus dos décadas vistiendo la camiseta nacional, sino que también revela detalles íntimos sobre el momento en que tomó la difícil determinación. Según confesó, la carta fue redactada el 21 de julio, pero un reciente acontecimiento familiar lo terminó de convencer.
- El desgaste personal: El jugador reconoció de manera honesta que se ha "vaciado" y que ya no tiene más para dar desde lo deportivo en el ámbito internacional.
- El recambio generacional: Hizo un especial y generoso énfasis en los jóvenes talentos que vienen pidiendo pista y merecen ocupar su lugar en el equipo titular.
- Un factor familiar clave: En la posdata de su profundo mensaje, mencionó que "lo de su papá" (sin brindar mayores detalles) terminó por reafirmar esta dura e irrevocable decisión.
- Agradecimiento eterno: Dedicó sentidas palabras de reconocimiento para su familia, sus compañeros de plantel, entrenadores, dirigentes y, por supuesto, a todos los hinchas argentinos.
El texto completo con el que se despidió de la Selección Argentina
Para que no queden dudas sobre sus sentimientos en esta etapa final, el jugador decidió publicar el emotivo manuscrito de forma íntegra. A continuación, el mensaje completo compartido por el Diez en sus cuentas oficiales:
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…
Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
Gracias Dios por hacerme argentino.
¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes"
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