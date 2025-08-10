Marcos Rojo tuvo su primer entrenamiento en Racing en medio de un insólito conflicto reglamentario

Marcos Rojo ya se entrena con la ropa de Racing. El exjugador de la Selección Argentina tuvo este domingo su primer día de trabajo en el Predio Tita Mattiussi, apenas horas después del empate 1-1 de la Academia frente a Boca en La Bombonera. Sin embargo, su llegada quedó atrapada en un verdadero laberinto reglamentario que podría dejarlo sin jugar la mayor parte del semestre en el torneo local.