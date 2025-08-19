Talleres y San Martín de San Juan igualaron sin goles en el cierre de la fecha
La "T" buscaba volver a la victoria en Córdoba para alejarse del fondo, mientras que el "Santo" llegaba último en los promedios. No hubo goles.
La quinta jornada del Torneo Clausura 2025 cerró este lunes en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres y San Martín de San Juan igualaron 0-0 en un choque que enfrentaba a dos equipos que atraviesan momentos difíciles y que necesitaban reaccionar para no comprometerse aún más en sus objetivos.
El partido prometía ser una final anticipada en la lucha por la permanencia. El equipo de Carlos Tevez no logró encontrar regularidad en el inicio del campeonato: debutó con derrota ante San Lorenzo, se recuperó venciendo a Independiente, luego igualó frente a Godoy Cruz y en la última fecha cayó contra Lanús.
Con solo cinco puntos sumados, Talleres aparece en la parte baja de la tabla y su situación genera preocupación.
La presión es doble: además de sumar para no caer en la pelea del descenso, el club cordobés mantiene la ilusión de alcanzar un lugar en los playoffs, aunque para ello necesita encadenar victorias y volver a hacerse fuerte en su estadio. El Kempes, hasta ahora, no le ha dado alegrías en este Clausura.
En tanto, San Martín de San Juan vive horas críticas. El conjunto dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli es el peor ubicado en la tabla de los promedios y también ocupa el último lugar en la clasificación anual, lo que lo deja al borde de perder la categoría.
Talleres vs. San Martín (SJ): formaciones
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
- San Martín (SJ): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Romagnoli.
Talleres vs. San Martín (SJ): otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Facundo Tello.
- TV: TNT Sports.
