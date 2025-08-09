Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Martín (SJ) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025.
San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un partido que puede marcar un punto de inflexión para ambos equipos. El encuentro se jugará desde las 14:30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, con la intención de sumar puntos vitales para sus respectivos objetivos.
El local llega con cuatro unidades acumuladas en tres partidos: perdió frente a Atlético Tucumán, venció a Riestra y empató un valioso encuentro ante Central en Arroyito. A pesar de estos resultados, el conjunto dirigido por Pipi Romagnoli sigue ubicado en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, por lo que la necesidad de una victoria es imperiosa para intentar salir del fondo.
Del otro lado, Sarmiento encara este partido con un cambio importante: Facundo Sava regresa al banco como entrenador para iniciar su segundo ciclo en el club tras la salida de Javier “Archu” Sanguinetti, que dejó la institución luego de la derrota 2-0 frente a Lanús en la fecha anterior.
El Verde de Junín ha tenido un semestre complicado, con apenas dos victorias en lo que va del año, y actualmente está penúltimo en la tabla anual y en la de promedios, solo por encima de Aldosivi y de su rival en esta fecha.
San Martín (SJ) vs. Sarmiento: probables formaciones
- San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
