Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Sarmiento

El local llega con cuatro unidades acumuladas en tres partidos: perdió frente a Atlético Tucumán, venció a Riestra y empató un valioso encuentro ante Central en Arroyito. A pesar de estos resultados, el conjunto dirigido por Pipi Romagnoli sigue ubicado en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, por lo que la necesidad de una victoria es imperiosa para intentar salir del fondo.