Con dos penales polémicos, Barracas Central empató con Huracán y avanzó a los octavos del Clausura

El empate le alcanzó a Barracas Central para llegar a 23 unidades y asegurarse el sexto puesto de la Zona A, clasificando así a los octavos de final, donde enfrentará a Riestra. Huracán, por su parte, quedó con 20 puntos y se quedó a un paso de la clasificación, en una tarde en la que el foco terminó puesto más en las decisiones arbitrales que en lo futbolístico.