Con dos penales polémicos, Barracas Central empató con Huracán y avanzó a los octavos del Clausura
Barracas Central igualó 1-1 ante Huracán en un partido lleno de controversias arbitrales y, con 23 puntos, se metió en los octavos; el Globo quedó afuera con 20.
Barracas Central y Huracán protagonizaron uno de los partidos más calientes de la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El empate 1-1 en el estadio Claudio Fabián Tapia quedó marcado por dos penales insólitos cobrados por el árbitro Gariano, ambos revisados por el VAR, que generaron fuertes reclamos dentro y fuera de la cancha.
El Globo había logrado abrir el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, gracias a un gran remate de Emmanuel Ojeda, que adelantó merecidamente al equipo de Parque Patricios. Sin embargo, sobre el final de la etapa, llegó la primera acción polémica: Gariano sancionó un penal para Barracas tras una revisión larga del VAR. Francisco Meza se lució al contener el disparo de Tapia, manteniendo la ventaja para Huracán.
En el segundo tiempo, y cuando Huracán parecía controlar el desarrollo, el juez volvió a cobrar otro penal muy discutido. Esta vez, a los 32 minutos, Rodrigo Insúa tomó la responsabilidad y cambió el remate por gol, estableciendo el 1-1 definitivo.
El empate le alcanzó a Barracas Central para llegar a 23 unidades y asegurarse el sexto puesto de la Zona A, clasificando así a los octavos de final, donde enfrentará a Riestra. Huracán, por su parte, quedó con 20 puntos y se quedó a un paso de la clasificación, en una tarde en la que el foco terminó puesto más en las decisiones arbitrales que en lo futbolístico.
Emmanuel Ojeda a los 28 minutos del primer tiempo abrió el marcador para Huracán:
Rodrigo Insúa, desde los doce pasos, igualó el encuentro para el Guapo:
Meza le tapó el penal a Tapia en el cierre del primer tiempo:
Barracas Central vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Barracas Central vs. Huracán: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro; Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Huracán: Hernan Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pareyra, Nehuen Paz, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Barracas Central vs. Huracán: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario