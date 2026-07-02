River oficializó el regreso de Lucas Beltrán: firmó a préstamo y ya se suma a la pretemporada

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Mauro Arambarri y Giovanni González por primera vez con el Manto Sagrado. pic.twitter.com/mM0ZEY6Dta — River Plate (@RiverPlate) July 2, 2026

Los detalles de la llegada de Lucas Beltrán a River

La llegada de Beltrán se da mediante un préstamo con un cargo de €500.000 y una obligación de compra de €6.700.000 por el 55% del pase. De esta forma, la operación se cerraría en unos €7.2 millones totales. Una vez ejecutada la obligación de compra, el delantero firmará contrato a largo plazo con el Millonario y buscará recuperar su mejor versión dentro del fútbol argentino.