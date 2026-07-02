River oficializó el regreso de Lucas Beltrán: firmó a préstamo y ya se suma a la pretemporada
El delantero volvió al Millonario tras su paso por el fútbol italiano y español. Se incorporará al plantel de Eduardo Coudet en Alicante.
River confirmó este jueves el regreso de Lucas Beltrán. El delantero firmó un préstamo por una temporada con obligación de compra y se sumará en las próximas horas a la pretemporada que el equipo de Eduardo Coudet realiza en Alicante, España.
Con su llegada, el "Chacho" suma al centrodelantero que había solicitado para reforzar el ataque de cara al segundo semestre. De todos modos, la dirigencia continúa trabajando para incorporar a Rafael Santos Borré, otro de los objetivos en este mercado de pases.
La vuelta del atacante se suma a una jornada de intensa actividad para River. Más temprano, el club había confirmado las incorporaciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri y Giovanni González. En el caso del experimentado defensor central, se integrará al plantel una vez finalizada la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Mientras tanto, la dirigencia millonaria continuará moviéndose en el mercado, tanto para cerrar nuevas incorporaciones como para definir la situación de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet.
Los detalles de la llegada de Lucas Beltrán a River
La llegada de Beltrán se da mediante un préstamo con un cargo de €500.000 y una obligación de compra de €6.700.000 por el 55% del pase. De esta forma, la operación se cerraría en unos €7.2 millones totales. Una vez ejecutada la obligación de compra, el delantero firmará contrato a largo plazo con el Millonario y buscará recuperar su mejor versión dentro del fútbol argentino.
El comunicado de River confirmando la vuelta de Lucas Beltrán
"Lucas Beltrán, nuevo jugador de River Plate. Este jueves 2 de julio, el delantero selló su préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con obligación de compra. El jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet".
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