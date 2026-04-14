Con el cupo para socios agotado, cómo sigue la venta de entradas para el Superclásico entre River y Boca

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Quiénes pueden acceder al Superclásico y detalles del sistema RiverID

Desde la institución remarcaron que no habrá venta de remanentes para personas que no estén asociadas al club, por lo que el acceso al estadio estará restringido a quienes formen parte de la comunidad riverplatense. El sistema RiverID centraliza todo el proceso de compra y validación de entradas, lo que permite un ingreso más ágil al estadio sin necesidad de tickets físicos.