Con el cupo para socios agotado, cómo sigue la venta de entradas para el Superclásico entre River y Boca
El Millonario confirmó cómo comprar entradas para el Superclásico ante Boca en el Monumental, con venta online para socios y abonados desde el 14 de abril.
El Superclásico entre River y Boca ya se vive con intensidad y, a pocos días del partido válido por una nueva jornada del Torneo Apertura, el club de Núñez confirmó todos los detalles para la venta de entradas. El estadio Monumental, con capacidad para 85.018 personas, estará colmado el próximo domingo.
La venta para este encuentro se realiza exclusivamente de manera online a través de la plataforma RiverID y no habrá expendio para no socios, por lo que únicamente podrán acceder abonados y socios de la institución.
Entradas River vs Boca: quiénes pueden comprar y horarios
- Socios sin Tu Lugar en el Monumental (TLM):
- Tuvieron prioridad para comprar desde las 10 del martes 14 de abril.
- La venta ya finalizó.
- Una vez adquirida, la ubicación se carga automáticamente en el perfil de RiverID.
- Socios y Socios Comunitarios (Somos River):
- Pueden comprar desde el mismo martes 14 de abril a partir de las 17.
- El procedimiento es el mismo: ingreso a RiverID y asignación automática de la ubicación.
- Socios vitalicios:
- Podrán confirmar su lugar desde el jueves 16 de abril a las 10 hasta el viernes 17 de abril a las 17.
- Deben ingresar a RiverID y seleccionar ubicación en plateas San Martín Baja, Belgrano Baja o tribunas (según disponibilidad).
- Es obligatorio realizar este trámite, ya que no habrá habilitación automática como en ocasiones anteriores.
Desde el club remarcaron que todos los hinchas deberán gestionar su acceso de forma digital y respetar los plazos establecidos para asegurar su lugar en uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.
Quiénes pueden acceder al Superclásico y detalles del sistema RiverID
Desde la institución remarcaron que no habrá venta de remanentes para personas que no estén asociadas al club, por lo que el acceso al estadio estará restringido a quienes formen parte de la comunidad riverplatense. El sistema RiverID centraliza todo el proceso de compra y validación de entradas, lo que permite un ingreso más ágil al estadio sin necesidad de tickets físicos.
Con este esquema, River busca garantizar la organización de uno de los eventos más convocantes del fútbol argentino, en un Monumental que volverá a estar colmado para el clásico ante Boca.
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