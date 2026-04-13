River: Eduardo Coudet ya decidió entre Santiago Beltrán y Franco Armani para el Superclásico

Armani sufrió una lesión que lo marginó gran parte del año y que incluso lo limitó a disputar apenas 45 minutos ante Vélez en Liniers. En su recuperación, el experimentado arquero también recurrió a un tratamiento con células madre. Aunque en los últimos días mostró avances, desde el cuerpo técnico consideran que no llegará con el ritmo futbolístico necesario para un partido de esta magnitud. Por eso, el propio jugador ya apunta a reaparecer el sábado 25 de abril ante Aldosivi de Mar del Plata.