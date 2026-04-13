River: Eduardo Coudet ya decidió entre Santiago Beltrán y Franco Armani para el Superclásico
El Pulpo no estará en el superclásico ante Boca por lesión y el Millonario seguirá con el juvenil Santiago Beltrán en el arco.
A seis días del superclásico, River recibió una noticia clave: Franco Armani no llegará en condiciones físicas para enfrentar a Boca en el estadio Monumental. El arquero de 39 años, capitán y referente del equipo, atraviesa la etapa final de la recuperación de una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Si bien ya volvió a trabajar en campo, aún no está en condiciones de competir en un partido de alta exigencia.
Armani sufrió una lesión que lo marginó gran parte del año y que incluso lo limitó a disputar apenas 45 minutos ante Vélez en Liniers. En su recuperación, el experimentado arquero también recurrió a un tratamiento con células madre. Aunque en los últimos días mostró avances, desde el cuerpo técnico consideran que no llegará con el ritmo futbolístico necesario para un partido de esta magnitud. Por eso, el propio jugador ya apunta a reaparecer el sábado 25 de abril ante Aldosivi de Mar del Plata.
Santiago Beltrán seguirá en el arco de River
Ante este escenario, el juvenil Santiago Beltrán continuará como titular, consolidándose como una de las revelaciones del equipo en 2026 y demostrando un gran indivual que fue creciendo desde la llegada de Chacho Coudet al bando de suplentes.
El propio entrenador respaldó su rendimiento y llevó la tranquilidad a los hinchas: “Franco ya se entrena en campo, me pone contento. En cuanto a Beltrán, en River es así: pocas intervenciones y determinantes”.
Para Armani será una situación poco habitual, ya que desde su llegada a River en 2018 solo se había perdido un superclásico, en 2021, cuando no pudo jugar por haber contraído coronavirus. De esta manera, River afrontará uno de los partidos más importantes del campeonato sin uno de sus máximos referentes, pero con la confianza depositada en su joven arquero.
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