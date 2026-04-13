River confirmó la venta de entradas para el Superclásico: cuándo comprar y quiénes pueden ir

La expectativa crece de cara a una nueva edición del Superclásico y River ya confirmó cómo será la venta de entradas para el partido del próximo domingo ante Boca en el estadio Monumental. El club informó en las últimas horas que todo el proceso se realizará de manera online a través de la plataforma RiverID y que estará destinado exclusivamente a socios, abonados y miembros de Somos River, sin venta para el público general.