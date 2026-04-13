River confirmó la venta de entradas para el Superclásico: cuándo comprar y quiénes pueden ir
El Millonario anunció cómo será la venta de entradas para el Superclásico ante Boca: fechas, horarios y quiénes podrán comprar a través de RiverID.
La expectativa crece de cara a una nueva edición del Superclásico y River ya confirmó cómo será la venta de entradas para el partido del próximo domingo ante Boca en el estadio Monumental. El club informó en las últimas horas que todo el proceso se realizará de manera online a través de la plataforma RiverID y que estará destinado exclusivamente a socios, abonados y miembros de Somos River, sin venta para el público general.
Cómo comprar entradas para River vs. Boca en el Monumental
La venta comenzará este martes 14 de abril a las 10, momento en el que los socios activos tendrán prioridad para asegurar su lugar. Una vez realizada la compra, la entrada quedará automáticamente vinculada al carnet digital del usuario.
Más tarde, ese mismo día a partir de las 17, será el turno de los miembros de Somos River, quienes podrán acceder a las localidades bajo la misma modalidad. Por su parte, los socios vitalicios contarán con un cronograma diferenciado: podrán gestionar sus ubicaciones en la cancha desde el jueves 16 de abril a las 10 hasta el viernes 17 a las 17.
Quiénes pueden acceder al Superclásico y detalles del sistema RiverID
Desde la institución remarcaron que no habrá venta de remanentes para personas que no estén asociadas al club, por lo que el acceso al estadio estará restringido a quienes formen parte de la comunidad riverplatense. El sistema RiverID centraliza todo el proceso de compra y validación de entradas, lo que permite un ingreso más ágil al estadio sin necesidad de tickets físicos.
Con este esquema, River busca garantizar la organización de uno de los eventos más convocantes del fútbol argentino, en un Monumental que volverá a estar colmado para el clásico ante Boca.
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