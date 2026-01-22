Con el gol agónico de Caicedo, Huracán igualó 1-1 con Banfield en el sur
En el marco de la primera jornada, y en un partido que tuvo un expulsado por cada equipo, el "Globo" logró el empate a cinco del final.
La Liga Profesional de Fútbol volvió este jueves, y la primera jornada del Torneo Apertura 2026 siguió con el choque entre Banfield y Huracán en el sur del conurbano bonaerense, donde repartieron unidades en un tenso 1-1.
En el Estadio Florencio Sola, el dueño de casa golpeó primero con el tanto de Méndez, en el inicio de la segunda mitad. El "Globo" sufrió la primera expulsión del campeonato, con la roja a Peralta; aunque a 10 del final, el "Taladro" también se quedó con uno menos por la doble amarilla para Esquivel.
Que el conjunto local se quedara también con 10 fue el puntapié para que el equipo de Parque Patricios buscara con más decisión la igualdad, que llegó a los 84 minutos a través del flamante refuerzo Jordy Caicedo.
Banfield encara esta temporada bajo la conducción de Pedro Troglio tras haber asegurado la permanencia en las instancias finales del 2025. Sin embargo, el panorama del "Taladro: es complejo: debido a una inhibición que ronda los 1.300.000 de dólares, la dirigencia no pudo inscribir refuerzos y deberá afrontar el torneo con el mismo plantel del año pasado.
Por su parte, Huracán inicia un nuevo ciclo con el regreso de Diego Martínez al banco de suplentes tras la salida de Frank Darío Kudelka. El Globo se movió con fuerza en el mercado sumando a Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque sufrió la baja sensible de Matko Miljevic, transferido a Racing por 3.000.000 de dólares.
Formaciones de Banfield vs Huracán por el Torneo Apertura 2026
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Lautaro Ríos, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Luciano Giménez y Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports y la plataforma HBO Max. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
