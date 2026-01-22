Con el gol agónico de Caicedo, Huracán igualó 1-1 con Banfield en el sur

En el Estadio Florencio Sola, el dueño de casa golpeó primero con el tanto de Méndez, en el inicio de la segunda mitad. El "Globo" sufrió la primera expulsión del campeonato, con la roja a Peralta; aunque a 10 del final, el "Taladro" también se quedó con uno menos por la doble amarilla para Esquivel.