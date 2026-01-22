Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Rojo" recibe al flamante campeón defensor del torneo, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha.
En uno de los partidos más convocantes de la jornada, el renovado Independiente recibe al campeón defensor Estudiantes de La Plata, este viernes en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje de Nazareno Arasa. Se podrá ver por ESPN Premium.
Independiente inicia el año con la urgencia de centrar sus esfuerzos en el plano local, tras no haber conseguido el boleto a la Copa Sudamericana. Con el objetivo de cortar una sequía de 24 años sin títulos de liga, sumó a sus filas a Ignacio Malcorra, quien llega libre desde Rosario Central.
El equipo de Gustavo Quinteros mostró un nivel sólido durante su preparación en la Serie Río de La Plata, donde encadenó victorias consecutivas ante Alianza Lima (2-1), Everton (5-3) y Montevideo Wanderers (2-0).
Por el lado de Estudiantes, el estreno será en condición de vigente campeón tras su exitosa temporada 2025, en la que se coronó en el Clausura por penales ante Racing y luego obtuvo el Trofeo de Campeones frente a Platense.
El "Pincha" llega con ritmo oficial luego de golear este lunes 4-0 a Ituzaingó por los 32vos de final de la Copa Argentina. Para reforzar un ataque ya consolidado, la dirigencia concretó la llegada de Adolfo Gaich, quien busca recuperar su mejor versión goleadora bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.
Formaciones de Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Estudiantes: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Domínguez.
Datos de Independiente vs. Estudiantes
- Hora: 20:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
