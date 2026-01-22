Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Pincha" llega con ritmo oficial luego de golear este lunes 4-0 a Ituzaingó por los 32vos de final de la Copa Argentina. Para reforzar un ataque ya consolidado, la dirigencia concretó la llegada de Adolfo Gaich, quien busca recuperar su mejor versión goleadora bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

Formaciones de Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Datos de Independiente vs. Estudiantes