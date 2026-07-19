El momento más emotivo del Mundial 2026: así sonó el Himno Nacional Argentino antes de enfrentar a España
Miles de hinchas argentinos hicieron vibrar el MetLife Stadium de Nueva Jersey y acompañaron a los jugadores en una emocionante interpretación.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España comenzó con uno de los momentos más emocionantes del torneo. Como ya es una costumbre cada vez que juega la Albiceleste, el Himno Nacional Argentino volvió a convertirse en el gran protagonista de la previa y erizó la piel de millones de fanáticos.
Antes del inicio del encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, miles de hinchas argentinos hicieron sentir su apoyo desde las tribunas y acompañaron la interpretación oficial a cargo de María Becerra, con un conmovedor canto que resonó en cada rincón del estadio. El clima de emoción se apoderó rápidamente del escenario. Los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni entonaron las estrofas del himno con la mirada puesta en el gran objetivo: conquistar una nueva estrella y volver a hacer historia en el fútbol mundial.
Las cámaras de la transmisión oficial recorrieron los rostros de los futbolistas argentinos durante la ceremonia protocolar. Lionel Messi, capitán y emblema del seleccionado nacional, encabezó la formación albiceleste en un momento cargado de simbolismo y emoción.
Una vez más, el Himno Nacional Argentino regaló una de las imágenes más conmovedoras del Mundial 2026 y dejó en claro que, más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego, la pasión de los hinchas argentinos sigue siendo uno de los grandes espectáculos de la Copa del Mundo. El MetLife Stadium se vistió de celeste y blanco para acompañar a la Selección en una nueva final mundialista, en una postal que ya quedó grabada entre los momentos más emotivos del certamen.
El momento más emotivo del Mundial 2026: así sonó el Himno Nacional Argentino antes de enfrentar a España
Un ritual que ya es una marca registrada
Desde el inicio del Mundial 2026, el Himno Nacional se convirtió en uno de los momentos más esperados por los argentinos. En cada presentación del equipo, miles de hinchas hicieron sentir su apoyo con una interpretación que trascendió las tribunas y se transformó en un símbolo del acompañamiento incondicional al seleccionado.
Una vez más, el silencio instrumental dio paso al canto del público, que tomó el protagonismo y generó una atmósfera cargada de sentimiento antes del inicio del encuentro frente al conjunto inglés. Con el estadio completamente vestido de celeste y blanco, la previa dejó una nueva imagen que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la pasión con la que los argentinos volvieron a cantar el Himno Nacional en una cita decisiva del Mundial.
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