El momento más emotivo del Mundial 2026: así sonó el Himno Nacional Argentino antes de enfrentar a España

¡EL GRITO SAGRADO, FUERTE Y ALTO EN NEW JERSEY! pic.twitter.com/E18Y1QJ8kq — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

Una vez más, el Himno Nacional Argentino regaló una de las imágenes más conmovedoras del Mundial 2026 y dejó en claro que, más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego, la pasión de los hinchas argentinos sigue siendo uno de los grandes espectáculos de la Copa del Mundo. El MetLife Stadium se vistió de celeste y blanco para acompañar a la Selección en una nueva final mundialista, en una postal que ya quedó grabada entre los momentos más emotivos del certamen.