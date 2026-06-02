Los cuatro jugadores que pican en punta para salir de Boca: tienen varios pretendientes
La dirigencia analiza cambios importantes para el segundo semestre y dos mediocampistas aparecen entre los jugadores con más chances de cambiar de aire.
El mercado de pases todavía no abrió formalmente sus puertas, pero en Boca ya comenzaron los movimientos que anticipan una etapa de transformaciones. Tras una temporada que estuvo lejos de cumplir con las expectativas deportivas del club, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja en una reestructuración que abarcará distintos sectores.
La salida de Claudio Úbeda cuando concluya su vínculo contractual será apenas uno de los primeros cambios, ya que también se esperan modificaciones dentro del plantel profesional. En ese escenario, dos futbolistas aparecen como protagonistas de posibles negociaciones: Kevin Zenón y Tomás Belmonte. Ambos mediocampistas cuentan con interesados dentro del fútbol argentino y no son considerados intransferibles por las autoridades del club.
Uno de los equipos que más interés mostró en las últimas semanas es Estudiantes de La Plata. El conjunto platense afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores luego del Mundial y pretende reforzar su plantel con futbolistas de experiencia para competir en el plano internacional. Dentro de esa planificación surgieron los nombres de Zenón y Belmonte como alternativas para fortalecer la mitad de la cancha.
La posibilidad seduce también al Xeneize. En la institución consideran que el Pincha podría convertirse en un destino atractivo para ambos jugadores debido a la participación continental que tendrá durante el segundo semestre. Esa vidriera deportiva podría representar una oportunidad para que recuperen protagonismo y continuidad después de un período irregular en el conjunto azul y oro.
Sin embargo, Estudiantes no es el único club que sigue de cerca la situación. Vélez también inició averiguaciones por los dos mediocampistas a partir de un pedido específico de Guillermo Barros Schelotto. El entrenador considera que ambos pueden aportar características importantes para el funcionamiento de su equipo y por eso la dirigencia velezana evalúa alternativas para avanzar en futuras negociaciones.
En el caso particular de Belmonte, además, apareció un tercer interesado: Racing se sumó a la lista de equipos que observan atentamente su situación y podría intentar incorporarlo si las condiciones económicas resultan favorables. Por el momento no existen ofertas formales sobre la mesa, aunque se espera que las conversaciones avancen una vez finalizada la participación de las distintas selecciones en el Mundial.
Milton Giménez y Williams Alarcon, otros dos candidatos a salir de Boca
Mientras tanto, también analiza otros movimientos dentro de su plantel. Uno de los nombres que despertó interés es el de Milton Giménez. El delantero figura entre los futbolistas observados por Vélez, que busca reforzar su ofensiva para la segunda parte del año. A pesar de haber tenido momentos positivos desde su llegada al club, el atacante perdió terreno con el paso de los meses y actualmente atraviesa un presente complejo desde lo deportivo.
Otro caso que podría resolverse en las próximas semanas es el de Williams Alarcón. El mediocampista chileno nunca logró consolidarse en Boca y ahora aparece en el radar de Universidad Católica. El conjunto trasandino, que viene de avanzar en la Copa Libertadores, busca reforzar su plantel para afrontar los desafíos que tendrá por delante y considera que Alarcón puede ser una incorporación importante.
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