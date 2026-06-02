Los cuatro jugadores que pican en punta para salir de Boca: tienen varios pretendientes

Sin embargo, Estudiantes no es el único club que sigue de cerca la situación. Vélez también inició averiguaciones por los dos mediocampistas a partir de un pedido específico de Guillermo Barros Schelotto. El entrenador considera que ambos pueden aportar características importantes para el funcionamiento de su equipo y por eso la dirigencia velezana evalúa alternativas para avanzar en futuras negociaciones.

williams alarcon

En el caso particular de Belmonte, además, apareció un tercer interesado: Racing se sumó a la lista de equipos que observan atentamente su situación y podría intentar incorporarlo si las condiciones económicas resultan favorables. Por el momento no existen ofertas formales sobre la mesa, aunque se espera que las conversaciones avancen una vez finalizada la participación de las distintas selecciones en el Mundial.

Milton Giménez y Williams Alarcon, otros dos candidatos a salir de Boca

Mientras tanto, también analiza otros movimientos dentro de su plantel. Uno de los nombres que despertó interés es el de Milton Giménez. El delantero figura entre los futbolistas observados por Vélez, que busca reforzar su ofensiva para la segunda parte del año. A pesar de haber tenido momentos positivos desde su llegada al club, el atacante perdió terreno con el paso de los meses y actualmente atraviesa un presente complejo desde lo deportivo.

Otro caso que podría resolverse en las próximas semanas es el de Williams Alarcón. El mediocampista chileno nunca logró consolidarse en Boca y ahora aparece en el radar de Universidad Católica. El conjunto trasandino, que viene de avanzar en la Copa Libertadores, busca reforzar su plantel para afrontar los desafíos que tendrá por delante y considera que Alarcón puede ser una incorporación importante.