Franco Colapinto explicó las causas de su accidente en Hungría: "No ha sido un buen día"

Esa situación dejó a Colapinto con apenas una sesión disponible para adaptarse al trazado húngaro, una circunstancia que él mismo consideró determinante al momento de explicar el error que terminó con su auto contra las defensas. Más allá del incidente, intentó enfocarse en lo que viene y destacó que el equipo todavía dispone de margen para mejorar el rendimiento antes de la clasificación.

"Perdí bastante tiempo en pista. Ahora voy a intentar centrarme en lo que podemos aprender e intentar mejorar de cara a mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche esté en un mejor punto para la sesión de mañana", expresó.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando contra el muro en la FP2 del Gran Premio de Hungría.



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Cómo fue el accidente de Franco Colapinto en Hungría

El accidente ocurrió cuando restaban aproximadamente 27 minutos para el final de la FP2. En plena vuelta rápida, el argentino encaró la última curva del Hungaroring, una larga variante hacia la derecha, pero perdió adherencia en el eje trasero. El Alpine comenzó a deslizarse, realizó un trompo parcial y terminó impactando con la parte posterior del vehículo contra la contención.

Como consecuencia del golpe, el alerón trasero sufrió daños que impidieron continuar la actividad. La dirección de carrera ordenó inmediatamente la bandera roja para retirar el auto y limpiar la pista antes de reanudar los entrenamientos. Pese al susto, Colapinto tranquilizó rápidamente a su equipo a través de la radio. "Estoy bien", comunicó apenas se detuvo el monoplaza, confirmando que no había sufrido consecuencias físicas.

Una vez de regreso en los boxes, el piloto mantuvo una conversación con el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, mientras los ingenieros analizaban la telemetría y evaluaban el alcance de los daños sufridos por el auto.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Ahora, el objetivo del argentino será aprovechar al máximo la tercera práctica libre del sábado, programada para las 7:30, con la misión de recuperar el tiempo perdido y encontrar una mejor puesta a punto antes de la clasificación, que comenzará a las 11:00. La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará el domingo desde las 10:00, una instancia en la que Colapinto buscará dejar atrás un inicio de fin de semana marcado por la frustración y el accidente.

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio