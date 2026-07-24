Franco Colapinto explicó las causas de su accidente en Hungría: "No ha sido un buen día"
El piloto argentino analizó el despiste que sufrió durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría, donde perdió el control de su Alpine e impactó contra las defensas.
Franco Colapinto cerró un viernes para el olvido en el Gran Premio de Hungría luego de sufrir un accidente durante la segunda sesión de entrenamientos libres, un incidente que lo dejó sin posibilidades de continuar girando y redujo considerablemente el tiempo de trabajo junto al equipo Alpine en el inicio del fin de semana de Fórmula 1.
El piloto argentino protagonizó un despiste cuando transitaba los últimos minutos de la FP2 en el circuito de Hungaroring. Mientras buscaba mejorar sus registros en una vuelta que venía siendo competitiva, perdió el control de su monoplaza en el último sector y terminó golpeando con la parte trasera del auto contra las barreras de contención.
Después del accidente, no realizó declaraciones en el tradicional corralito de prensa. Sin embargo, Alpine difundió un comunicado oficial con las primeras palabras del piloto, quien explicó qué ocurrió en la maniobra que provocó el impacto y reconoció que la jornada estuvo lejos de lo esperado.
"Ha sido un día bastante corto. Creo que los coches de este año, con tan poca carga aerodinámica, son más difíciles de conducir. Y un circuito como este, con tan poco agarre, se hace bastante complicado. Por supuesto, perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos", señaló el argentino al analizar el accidente.
Las declaraciones reflejan la frustración del piloto de 23 años, que comenzó el fin de semana con una importante desventaja respecto al resto de los competidores. Durante la primera práctica libre no pudo salir a pista debido a que Alpine cedió su monoplaza al estonio Paul Aron para cumplir con la reglamentación que obliga a las escuderías a darle rodaje a pilotos jóvenes a lo largo de la temporada.
Esa situación dejó a Colapinto con apenas una sesión disponible para adaptarse al trazado húngaro, una circunstancia que él mismo consideró determinante al momento de explicar el error que terminó con su auto contra las defensas. Más allá del incidente, intentó enfocarse en lo que viene y destacó que el equipo todavía dispone de margen para mejorar el rendimiento antes de la clasificación.
"Perdí bastante tiempo en pista. Ahora voy a intentar centrarme en lo que podemos aprender e intentar mejorar de cara a mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche esté en un mejor punto para la sesión de mañana", expresó.
Cómo fue el accidente de Franco Colapinto en Hungría
El accidente ocurrió cuando restaban aproximadamente 27 minutos para el final de la FP2. En plena vuelta rápida, el argentino encaró la última curva del Hungaroring, una larga variante hacia la derecha, pero perdió adherencia en el eje trasero. El Alpine comenzó a deslizarse, realizó un trompo parcial y terminó impactando con la parte posterior del vehículo contra la contención.
Como consecuencia del golpe, el alerón trasero sufrió daños que impidieron continuar la actividad. La dirección de carrera ordenó inmediatamente la bandera roja para retirar el auto y limpiar la pista antes de reanudar los entrenamientos. Pese al susto, Colapinto tranquilizó rápidamente a su equipo a través de la radio. "Estoy bien", comunicó apenas se detuvo el monoplaza, confirmando que no había sufrido consecuencias físicas.
Una vez de regreso en los boxes, el piloto mantuvo una conversación con el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, mientras los ingenieros analizaban la telemetría y evaluaban el alcance de los daños sufridos por el auto.
Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
Ahora, el objetivo del argentino será aprovechar al máximo la tercera práctica libre del sábado, programada para las 7:30, con la misión de recuperar el tiempo perdido y encontrar una mejor puesta a punto antes de la clasificación, que comenzará a las 11:00. La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará el domingo desde las 10:00, una instancia en la que Colapinto buscará dejar atrás un inicio de fin de semana marcado por la frustración y el accidente.
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 25 de julio
- Práctica Libre 3: 07.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10.00
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