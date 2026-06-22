Todos los récords que rompió Lionel Messi con sus goles ante Austria en el Mundial 2026
Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección Argentina: llegó a 18 goles en Mundiales y alcanzó nuevas marcas inéditas en la Copa del Mundo.
Lionel Messi volvió a escribir otra página dorada en la historia de los Mundiales. Sus goles ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, no solo puso en ventaja a la Selección Argentina en Dallas: también le permitió romper y alcanzar varias marcas históricas en la Copa del Mundo.
La principal de todas fue la que ya lo ubica en la cima absoluta de los artilleros del torneo. Con este tanto, el capitán argentino llegó a 18 goles en Mundiales y superó a Miroslav Klose, que había quedado con 16, para transformarse en el máximo goleador en la historia del certamen. Pero ese no fue el único hito que consiguió el rosarino en la noche ante Austria. Su conquista también lo metió en otros registros de elite, varios de ellos nunca antes alcanzados por otro futbolista en la competencia.
Los récords que rompió Messi con su gol ante Austria
Además de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, Messi alcanzó otra marca impactante: llegó a seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo e igualó el récord absoluto que hasta ahora compartían Just Fontaine en Suecia 1958 y Jairzinho en México 1970.
La racha del capitán argentino comenzó en Qatar 2022 y se extendió hasta este Mundial 2026. Los seis encuentros consecutivos en los que convirtió fueron ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, en el camino hacia el título en Doha, y luego frente a Argelia y Austria en esta nueva Copa del Mundo.
A su vez, el tanto frente al conjunto austríaco le permitió quedar como el primer jugador en abrir el marcador en diez partidos distintos de la historia de los Mundiales, una estadística que vuelve a dimensionar su peso en este tipo de torneos. En ese rubro dejó muy atrás a varios nombres históricos: Christian Vieri, Ronaldo y David Villa aparecen con seis cada uno, mientras que Grzegorz Lato, Paolo Rossi, Salvatore Schillaci, Luis Suárez y Thomas Müller quedaron con cinco.
Lionel Messi sigue agrandando su leyenda con la Selección Argentina
El gol ante Austria llegó, además, en un contexto especial. Apenas un rato antes, Messi había fallado un penal que le hubiese permitido alcanzar la marca desde los doce pasos, pero lejos de quedar golpeado, tuvo revancha con una definición de las suyas para volver a ser determinante con la camiseta de la Selección Argentina.
A los 38 años, en su sexta Copa del Mundo y todavía como líder futbolístico del equipo de Lionel Scaloni, Messi sigue rompiendo barreras que parecían inalcanzables. Lo que hizo en Dallas no fue solo un gol importante para encaminar la clasificación argentina: fue otra función histórica de un futbolista que continúa ampliando su legado en el torneo más grande de todos.
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