Todos los récords que rompió Lionel Messi con sus goles ante Austria en el Mundial 2026

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Lionel Messi sigue agrandando su leyenda con la Selección Argentina

El gol ante Austria llegó, además, en un contexto especial. Apenas un rato antes, Messi había fallado un penal que le hubiese permitido alcanzar la marca desde los doce pasos, pero lejos de quedar golpeado, tuvo revancha con una definición de las suyas para volver a ser determinante con la camiseta de la Selección Argentina.

A los 38 años, en su sexta Copa del Mundo y todavía como líder futbolístico del equipo de Lionel Scaloni, Messi sigue rompiendo barreras que parecían inalcanzables. Lo que hizo en Dallas no fue solo un gol importante para encaminar la clasificación argentina: fue otra función histórica de un futbolista que continúa ampliando su legado en el torneo más grande de todos.