Los 11 de Lionel Scaloni para enfretar a Austria en el Mundial 2026
Luego de lo que fue el auspicioso debut 3-0 ante Argelia el entrenador de la Selección Argentina define algunas variantes para el segundo partido de la fase de grupos.
Como acostumbra desde que está al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni define este mismo lunes el equipo titular para enfrentar a Austria, por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con la certeza de que hará al menos una modificación.
Ya la última práctica dejó algunas señales claras. La primera es que Nahuel Molina se mete en el once titular en lugar de Gonzalo Montiel, que trabajó solo de manera parcial luego de la sobrecarga muscular que encendió las alarmas tras el debut frente a Argelia.
En paralelo, Facundo Medina sigue ocupando el lateral izquierdo. El defensor cumplió una buena tarea en el estreno y todo indica que el cuerpo técnico no apurará la recuperación de Nicolás Tagliafico, con la idea de que pueda estar en plenitud para el cierre de la fase de grupos ante Jordania y también para la instancia de 16avos de final.
Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la gran duda que tenía Lionel Scaloni
La atención volvía a centrarse en una disputa que ya venía abierta desde antes del debut: el centrodelantero de la Selección argentina frente a Austria. Lautaro Martínez arrancó como titular ante Argelia, pero Julián Álvarez sumó minutos en el complemento, respondió bien desde lo físico y sigue en plena pelea por quedarse con ese lugar.
De todos modos, el DT vueve a apostar por el ex Racing, que sumará entonces su segundo partido consecutivo como titular en busca de su primer gol en copas del mundo.
La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria por el Mundial 2026
La formación que se perfila para jugar en el AT&T Stadium de Arlington tiene a:
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada; y Lionel Messi y Lautaro Martínez.
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