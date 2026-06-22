Los 11 de Lionel Scaloni para enfretar a Austria en el Mundial 2026

De todos modos, el DT vueve a apostar por el ex Racing, que sumará entonces su segundo partido consecutivo como titular en busca de su primer gol en copas del mundo.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria por el Mundial 2026

La formación que se perfila para jugar en el AT&T Stadium de Arlington tiene a:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada; y Lionel Messi y Lautaro Martínez.