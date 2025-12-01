Con los tapones de punta: Hernán López Muñoz le habló a los "boludos de turno" tras la derrota ante Boca
El volante se descargó en Instagram luego de que algunos simpatizantes cuestionaran su profesionalismo tras la caída en La Bombonera.
La derrota de Argentinos Juniors en La Bombonera no solo significó el final de su camino en el Torneo Clausura 2025: también dejó una fuerte reacción de una de sus figuras, Hernán López Muñoz, quien respondió duramente a un grupo de hinchas que cuestionó su profesionalismo en medio de los rumores que lo vinculan a Boca.
El enganche, de presente brillante en el Bicho, había sido protagonista en la previa del partido por la aparición pública de su padre, Daniel López Maradona, quien aseguró que vería con buenos ojos una posible llegada del jugador al Xeneize en el próximo mercado de pases. Aunque surgido de River, el volante no descartó esa chance en privado y el tema quedó instalado.
Tras el 1-0 en La Bombonera, y pese a que Argentinos fue superior en varios pasajes del encuentro, algunos simpatizantes apuntaron contra su desempeño, sugiriendo que los rumores sobre Boca habían influido en su rendimiento. Eso detonó el enojo del futbolista. En una historia de Instagram, López Muñoz escribió: “Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida.”
El mensaje, directo y sin filtros, expuso la incomodidad del mediocampista por las críticas recibidas tras la eliminación. En el vestuario del Bicho aseguran que el jugador terminó golpeado por las acusaciones, especialmente porque venía siendo una de las grandes figuras del semestre.
La declaración de su padre también había generado ruido. Días antes del partido, en diálogo con TyC Sports, López Maradona había asegurado: “Hoy puede ser. Creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él”. Esas palabras instalaron la posibilidad de que Hernán vista la camiseta de Boca por primera vez en su carrera, incluso cuando Argentinos todavía seguía en competencia.
Más allá del mensaje caliente, desde el entorno del futbolista aseguran que su intención es cerrar el torneo con profesionalismo y que recién después evaluará ofertas. Boca lo tiene en carpeta y conoce su situación contractual, aunque todavía no hubo gestiones formales. Argentinos, por su parte, lamentó una eliminación que dolió por las formas: el equipo de Nicolás Diez fue superior en juego, pero no logró reflejarlo en el marcador.
