La marca impensada que alcanzó el Boca de Claudio Úbeda tras meterse en semifinales del Torneo Clausura

Para Úbeda, igualar la marca no es solo un dato estadístico: es una forma de honrar a quien fue su maestro y referente. En varias entrevistas, el entrenador destacó que su objetivo es “seguir el camino que trazó Miguel”, tanto en el estilo de conducción como en la construcción del grupo.

La clasificación a semifinales y esta racha histórica parecen confirmar que el equipo recuperó el pulso competitivo y el temple que supo construir Russo. Ahora, Boca irá por más en busca de otro capítulo grande para cerrar un año cargado de emociones.