Con polémicas, Lanús venció Vélez, que no pudo subirse a la cima de la Tabla Anual

¿MERECÍA SANCIÓN? Medina, jugador de Lanús, pisó a Robertone, futbolista de Vélez que estaba en el suelo, pero el árbitro Martínez Beligoy no cobró nada y Lucas Novelli desde el VAR no lo llamó para revisar.



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Gracias a sumar de a tres en casa, el conjunto del Sur llegó a las 20 unidades en la tabla y escaló hasta la quinta posición de la Zona A, quedando a tiro del propio Vélez, que pese a la derrota se mantiene en el cuarto escalón con 21 puntos.

En la próxima jornada, Lanús se medirá como visitante frente a Platense el sábado a las 17.30, mientras que el club de Liniers buscará recuperarse ese mismo sábado a partir de las 20 cuando reciba a Gimnasia de Mendoza.

Formaciones de Lanús vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT : Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. : Mauricio Pellegrino. Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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