Con polémicas, Lanús venció Vélez, que no pudo subirse a la cima de la Tabla Anual
El "Fortín" buscaba una victoria para acercarse al líder de la Tabla Anual, pero cayó en la "Fortaleza" ante el "Granate", que se prende en su zona.
Lanús logró un triunfo clave este lunes al vencer por 2-0 a Vélez en La Fortaleza, en el marco de la doceava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que no estuvo exento de polémicas arbitrales.
El equipo conducido por Mauricio Pellegrino justificó la victoria a partir del desarrollo del juego, reflejando su superioridad en el marcador recién en el complemento. A los 14 minutos del segundo tiempo, Sasha Marcich fue el encargado de romper el cero para el Granate.
Ya en el cierre del encuentro, en la última jugada de la noche, Ramiro Carreras sacó un remate que estrelló su disparo en el poste y, tras rebotar en la espalda del arquero Tomás Marchiori, terminó empujando la pelota al fondo de la red para decretar el segundo tanto definitivo.
El trámite del partido no estuvo exento de controversias, ya que durante el cierre de la primera mitad y con el marcador aún igualado, todo el plantel de Vélez reclamó airadamente un violento pisón de Medina sobre Robertone mientras este último se encontraba tendido en el césped.
Pese a las protestas del Fortín, el árbitro Martínez Beligoy decidió no sancionar la infracción y Lucas Novelli, a cargo del VAR, consideró que no era una jugada revisable, dejando seguir las acciones sin sanción alguna.
Gracias a sumar de a tres en casa, el conjunto del Sur llegó a las 20 unidades en la tabla y escaló hasta la quinta posición de la Zona A, quedando a tiro del propio Vélez, que pese a la derrota se mantiene en el cuarto escalón con 21 puntos.
En la próxima jornada, Lanús se medirá como visitante frente a Platense el sábado a las 17.30, mientras que el club de Liniers buscará recuperarse ese mismo sábado a partir de las 20 cuando reciba a Gimnasia de Mendoza.
Formaciones de Lanús vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
- Hora: 16:00.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
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