Con todo: Marcelo Gallardo reaccionó al gol de Lionel Messi ante Austria y se volvió viral
El Muñeco vivió con mucha emoción el tanto de Lionel Messi para abrir el marcador y nuevamente fue protagonista.
Marcelo Gallardo volvió a demostrar que, aunque hoy ocupa otro rol, sigue viviendo el fútbol con la misma intensidad de siempre. El exentrenador de River se encuentra trabajando para la cadena ESPN durante el Mundial 2026, siguiendo los partidos desde cerca y analizando cada detalle de la competencia.
Durante el encuentro de la Selección Argentina ante Austria, el Muñeco protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención. Cuando Lionel Messi apareció para marcar el 1-0 con un golazo, Gallardo no pudo ocultar su emoción y reaccionó con una enorme alegría desde su lugar en la transmisión.
El festejo de Marcelo Gallardo que se viralizó en las redes
La reacción recordó a lo ocurrido en el debut ante Argelia, cuando el entrenador también se había vuelto viral por la felicidad que mostró luego de un gol del crack rosarino. En aquella oportunidad, los usuarios destacaron la admiración de Gallardo por Messi y su manera de vivir cada aparición del capitán argentino.
Esta vez la escena se repitió: Marcelo no pudo contenerse y gritó con entusiasmo el tanto de La Pulga, dejando en claro que, más allá de su rol como analista, sigue disfrutando cada momento importante de la Selección.
El video del festejo comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó una nueva ola de comentarios entre los fanáticos. Muchos usuarios remarcaron la emoción del Muñeco y volvieron a destacar la particular conexión que muestra cada vez que Messi aparece en cancha.
Así, Gallardo volvió a convertirse en uno de los protagonistas fuera del campo de juego durante un partido de Argentina, con una reacción que reflejó la pasión que despierta el capitán de la Selección en todos los rincones del fútbol.
Además, la imagen de Gallardo celebrando el gol volvió a instalarse como una de las postales del Mundial. En medio de su nueva experiencia como comentarista, el exDT de River dejó en claro que sigue disfrutando los momentos más importantes del equipo de Lionel Scaloni y que cada aparición de Messi continúa generando una reacción especial incluso entre los protagonistas del fútbol argentino.
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