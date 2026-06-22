Con todo: Marcelo Gallardo reaccionó al gol de Lionel Messi ante Austria y se volvió viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2069116966623723843&partner=&hide_thread=false ¡AHORA SI LO GRITARON! El festejo del Muñeco Gallardo y Carlitos Tevez al golazo de Leo Messi ante Austria.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5kKndhjM6S — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

Así, Gallardo volvió a convertirse en uno de los protagonistas fuera del campo de juego durante un partido de Argentina, con una reacción que reflejó la pasión que despierta el capitán de la Selección en todos los rincones del fútbol.

Además, la imagen de Gallardo celebrando el gol volvió a instalarse como una de las postales del Mundial. En medio de su nueva experiencia como comentarista, el exDT de River dejó en claro que sigue disfrutando los momentos más importantes del equipo de Lionel Scaloni y que cada aparición de Messi continúa generando una reacción especial incluso entre los protagonistas del fútbol argentino.