Con un final escandaloso, Barracas Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra en la última jugada
Ambos equipos empataron 1-1 por el Torneo Apertura 2026 en un partido cargado de polémicas arbitrales y decisiones del VAR.
Barracas Central y Deportivo Riestra protagonizaron un partido repleto de controversias en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. En un cierre cargado de tensión, el Guapo rescató un empate en la última jugada, en un encuentro que dejó fuertes reclamos del lado visitante.
El local se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Antony Alonso, que abrió el marcador en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y le dio tranquilidad momentánea al equipo dirigido por Rubén Darío Insua. En el complemento, Barracas parecía encaminarse a la victoria cuando Herrera marcó un verdadero golazo para estirar la diferencia. Sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro Bruno Amiconi anuló el tanto por una supuesta falta previa, lo que desató la bronca en el banco local.
Ya en el epílogo del partido, Riestra tuvo un penal a favor que parecía darle la chance de empatar. No obstante, nuevamente el árbitro fue protagonista: tras revisar la acción, retrocedió la jugada y sancionó penal para el local. Rodrigo Insua fue el encargado de la ejecución y no falló desde los doce pasos, sellando el 1-1 definitivo en la última jugada del encuentro, en medio de protestas generalizadas del conjunto visitante.
Con este resultado, el Malevo sumó su primer punto en la Zona A del Torneo Apertura 2026, mientras que Barracas Central continúa sin ganar y acumula apenas 2 puntos en la Zona B, sin poder encontrar regularidad en el arranque del certamen.
En la próxima fecha, Barracas Central volverá a jugar como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Deportivo Riestra visitará a Estudiantes de La Plata.
Antony Alonso apareció después del rebote y abrió el marcador para el Malevo:
Rodrigo Insúa cambió el penal por gol e igualó el encuentro:
Tremendo golazo de Jonathan Carlos Herrera que el árbitro Bruno Amiconi anuló luego de la revisión del VAR:
Barracas Central vs Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Deportivo Riestra
- Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Hector Paletta
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia
