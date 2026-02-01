Con un final escandaloso, Barracas Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra en la última jugada

El local se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Antony Alonso, que abrió el marcador en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y le dio tranquilidad momentánea al equipo dirigido por Rubén Darío Insua. En el complemento, Barracas parecía encaminarse a la victoria cuando Herrera marcó un verdadero golazo para estirar la diferencia. Sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro Bruno Amiconi anuló el tanto por una supuesta falta previa, lo que desató la bronca en el banco local.