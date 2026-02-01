Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs Deportivo Riestra

Riestra, por su parte, llega con un panorama más complejo tras haber perdido en sus dos presentaciones. En el estreno fue derrotado 1-0 por Boca en la Bombonera y luego volvió a caer como local frente a Defensa y Justicia. El Malevo necesita sumar para no quedar relegado en la tabla de posiciones en el arranque de un campeonato apasionante.