Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.
Barracas Central recibirá a Deportivo Riestra este domingo en un duelo clave entre dos equipos que todavía no pudieron ganar en el Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia y corresponde a la tercera jornada del campeonato.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insua tuvo un arranque irregular en el torneo. En el debut cayó 1-0 frente a River como local, tras un cabezazo de Gonzalo Montiel, mientras que en la segunda fecha igualó 0-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Con un punto sobre seis posibles, el Guapo buscará hacerse fuerte en su estadio y lograr su primera victoria.
Riestra, por su parte, llega con un panorama más complejo tras haber perdido en sus dos presentaciones. En el estreno fue derrotado 1-0 por Boca en la Bombonera y luego volvió a caer como local frente a Defensa y Justicia. El Malevo necesita sumar para no quedar relegado en la tabla de posiciones en el arranque de un campeonato apasionante.
Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Deportivo Riestra
- Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs Deportivo Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario