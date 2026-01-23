Con un gol a los 91, Vélez le ganó a Instituto en Córdoba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2014538035912696206&partner=&hide_thread=false ¡¡EL GOL DEL TRIUNFO!! Con este tanto agónico del juvenil Tobías Andrada, Vélez superó 1-0 a Instituto en Alta Córdoba por la fecha 1 de la Zona A del #TorneoApertura. ¡TOP! pic.twitter.com/sB5wCjV6EQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026

La "Gloria" llega a este 2026 con el objetivo de dejar atrás la angustia del año pasado, cuando aseguró la permanencia en las últimas fechas. Con la meta puesta en protagonizar el Apertura y la Copa Argentina, el club cordobés sacudió el mercado con la contratación de Franco Jara —quien llega directamente desde Belgrano en un pase que generó polémica— junto a otros ocho refuerzos para potenciar el plantel.