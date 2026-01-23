Con un gol a los 91, Vélez le ganó a Instituto en Córdoba
El "Fortín" debutó en el Torneo Apertura 2026 con un agónico triunfo, con un gol del juvenil Andrada en tiempo recuperado.
La jornada inicial de la Liga Profesional de Fútbol tuvo este jueves el triunfo sobre la hora de Vélez ante Instituto, en el partido en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
En el Estadio Juan Domingo Perón, el conjunto de Liniers se impuso con un tanto del juvenil Andrada en el primer minuto de tiempo recuperado.
La "Gloria" llega a este 2026 con el objetivo de dejar atrás la angustia del año pasado, cuando aseguró la permanencia en las últimas fechas. Con la meta puesta en protagonizar el Apertura y la Copa Argentina, el club cordobés sacudió el mercado con la contratación de Franco Jara —quien llega directamente desde Belgrano en un pase que generó polémica— junto a otros ocho refuerzos para potenciar el plantel.
Por su parte, Vélez encaraba el debut tras un 2025 de contrastes: si bien se consagró campeón de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, quedó en deuda en el plano continental y en el torneo local.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto llegaba con rodaje tras dos amistosos frente a Midland (un triunfo y un empate) y mantiene la atención dividida con el mercado de pases; aunque River pretendía a su extremo Maher Carrizo, el futuro del juvenil parece estar ahora en el fútbol de Dinamarca.
Formaciones de Instituto vs Vélez
Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Franco Moyano, Ignacio Méndez; Jhon Córdoba, Alex Luna, Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.
Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quiros, Elías Gomez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
