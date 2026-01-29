Con un golazo de Ruben Botta, Defensa y Justicia le ganó 1-0 a Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026
El "Malevo" venía de perder ante Boca, y ahora sucumbió este jueves frente al "Halcón" de Varela en la continuidad de la segunda fecha del certamen.
En un partido de equipos que llegaban sin triunfos en el debut, Defensa y Justicia venció 1-0 en su visita a Deportivo Riestra este jueves, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, el ex Talleres y San Lorenzo, Ruben Botta, marcó el único tanto de la tarde con una linda definición.
El conjunto de Bajo Flores, que se prepara para su histórica participación en la Copa Sudamericana, llegaba con la necesidad de recuperarse tras el traspié inicial por 1-0 ante Boca en la Bombonera.
Por su parte, Defensa y Justicia desembarcaba en este duelo tras un estreno discreto en Mar del Plata, donde igualó sin goles frente a Aldosivi. En aquel encuentro, el técnico pudo evaluar los primeros minutos oficiales de caras nuevas como Elías Pereyra, David Martínez y Rubén Botta, quienes asoman como piezas clave para el esquema de este año.
Así fue el gol de Ruben Botta para el 1-0 de Defensa y Justicia:
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Datos de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Maximiliano Macheroni
- Estadio: Guillermo Laza
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario