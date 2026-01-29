Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.