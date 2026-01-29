Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
En un partido de equipos que todavía no ganaron en la presente edición, Deportivo Riestra y Defensa y Justicia chocan este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto de Bajo Flores, que se prepara para su histórica participación en la Copa Sudamericana, llega con la necesidad de recuperarse tras el traspié inicial por 1-0 ante Boca en la Bombonera.
Por su parte, Defensa y Justicia desembarca en este duelo tras un estreno discreto en Mar del Plata, donde igualó sin goles frente a Aldosivi. En aquel encuentro, el técnico pudo evaluar los primeros minutos oficiales de caras nuevas como Elías Pereyra, David Martínez y Rubén Botta, quienes asoman como piezas clave para el esquema de este año.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
