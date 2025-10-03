Con varias sorpresas y Messi, Scaloni presentó la lista para los amistosos de la Selección Argentina
El entrenador campeón del mundo y bicampeón de América convocó a figuras conocidas y algunas caras nuevas que buscan ganarse un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo.
Lionel Scaloni anunció finalmente la nómina de convocados para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. La lista incluye a los habituales campeones del mundo, encabezados por Lionel Messi, y también algunas sorpresas que podrían sumar aire fresco al equipo de cara a la preparación para el Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá.
Los partidos se jugarán el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago. La inclusión de estas caras nuevas refleja la intención del entrenador de mantener la base ganadora que ha llevado a Argentina a los últimos títulos importantes, al mismo tiempo que permite a futbolistas jóvenes o poco habituales mostrarse en el contexto de la Selección.
Con Messi como líder y las sorpresas que buscan ganarse un lugar, la Albiceleste se prepara para un cierre de año con partidos clave y la expectativa de seguir consolidando un plantel competitivo y versátil. Además, los amistosos servirán para asentar automatismos, probar variantes estratégicas y preparar al equipo de manera integral para los desafíos que se vienen en el calendario internacional.
Las novedades de Lionel Scaloni en la lista de convocados a la Selección Argentina
Entre las novedades, uno de los nombres que más llamó la atención fue Facundo Cambeses, arquero de Racing, quien sigue demostrando un gran nivel en la liga local y podría pelear por un lugar en el arco argentino más allá de las ausencias momentáneas.
Lautaro Rivero, defensor de River, también aparece en la lista como una apuesta defensiva interesante: su velocidad y capacidad técnica lo convierten en un candidato para rellenar un plantel de jerarquía.
En la defensa, Marcos Senesi de Bournemouth llega a la convocatoria tras destacarse en la Premier League y en competiciones europeas. Su fortaleza física, lectura del juego y experiencia internacional le dan al entrenador una opción sólida para la última línea, complementando a los defensores habituales.
En el mediocampo, Aníbal Moreno de Palmeiras es otra de las sorpresas. El volante brasileño está pasando por un gran momento y aporta equilibrio entre recuperación y salida rápida, algo que Scaloni valora para reforzar la estructura del equipo.
Por último, Juan Manuel López, también de Palmeiras, repite convocatoria tras haber sido llamado en la anterior fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Su polivalencia en el medio y capacidad de juego asociativo lo hacen un recurso interesante para los amistosos, donde el cuerpo técnico busca probar alternativas tácticas y evaluarlas en condiciones de partido.
La lista de la Selección Argentina para los amistosos de octubre
