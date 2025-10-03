Con varias sorpresas y Messi, Scaloni presentó la lista para los amistosos de la Selección Argentina

Lautaro Rivero, defensor de River, también aparece en la lista como una apuesta defensiva interesante: su velocidad y capacidad técnica lo convierten en un candidato para rellenar un plantel de jerarquía.

lautaro rivero

En la defensa, Marcos Senesi de Bournemouth llega a la convocatoria tras destacarse en la Premier League y en competiciones europeas. Su fortaleza física, lectura del juego y experiencia internacional le dan al entrenador una opción sólida para la última línea, complementando a los defensores habituales.

marcos senesi

En el mediocampo, Aníbal Moreno de Palmeiras es otra de las sorpresas. El volante brasileño está pasando por un gran momento y aporta equilibrio entre recuperación y salida rápida, algo que Scaloni valora para reforzar la estructura del equipo.

anibal moreno.jpg

Por último, Juan Manuel López, también de Palmeiras, repite convocatoria tras haber sido llamado en la anterior fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Su polivalencia en el medio y capacidad de juego asociativo lo hacen un recurso interesante para los amistosos, donde el cuerpo técnico busca probar alternativas tácticas y evaluarlas en condiciones de partido.

jose manuel flaco lopez palmeiras 2

La lista de la Selección Argentina para los amistosos de octubre

