Confirmado: fecha y hora del nuevo "El Programa de Lavecchia"

Cada 24 de diciembre se lanza este programa, el tradicional ícono navideño conducido por Fernando Lavecchia. Si bien hasta el momento no se lanzó la promoción, se espera que se estrene el martes a las 19 horas y que, como sucede desde hace más de 20 años, es esperado y venerado por los fanáticos que lo convierten en trending topic en las redes sociales.

Confirmado: la fecha y la hora de "El Programa de Lavecchia"

Si bien el propio conductor había alertado a sus fans con un video en el que se quejaba con los integrantes de la producción, dando a entender que el programa no podría llegar a estar listo para la fecha esperada, finalmente este martes lo anunció.

"¿Llegamos?", escribió días atrás el periodista de TyC Sports al compartir un video, en la que en plena producción del especial, parecía quejarse por supuestos complicaciones. "20 días... estamos mal, estamos mal, no llegamos", gritó en la imágenes.

Tras la humorada, este martes confirmó que será, como era esperado, el próximo martes a las 19 horas el esperado estreno del nuevo especial de fin de año.

Qué es "El programa de Lavecchia"

“El Programa de Lavecchia” es el show de los mejores goles, las patadas más criminales, los lujos selectos, los errores más cómicos y groseros y las curiosidades más insólitas que dan vida a cada una de las secciones del programa más esperado por los fanáticos.

Fernando Lavecchia hizo una inesperada revelación sobre su apellido: "Es una verdad..."

Todo se dio en una entrevista del programa La Banda Futbolera, donde el relator Julián Bricco pidió a su compañero que contara la historia de su apellido.

"¿Cómo creen que se llama el señor?", Consultó Bricco a sus compañeros por Fernando. "Para mí es Lavecchia", respondió uno de ellos.

Acto seguido, el periodista lanzó: "Es una verdad a medias". "¿Es nombre artístico?", Preguntaron. "No. Es una verdad a medias", volvió a decir Fernando.

Rápidamente, contó una historia que descolocó a todos. "Mi DNI no es Lavecchia, es Paparella", lanzó el integrante de TyC Sports y el conductor de "El programa de Lavecchia", el especial de fin de año que reúne lo mejor de la temporada y que siempre es tendencia entre sus seguidores.

Y, continuó: "El apellido de mi padre es Paparella, el de mi madre es Lavecchia. Mi madre falleció hace muchos años. Yo había empezado a laburar en el canal en el 94".

"Pero antes ya había tenido otros laburos y ya usaba el apellido de mi vieja. Y me agarra Alejandro Fabri, cuando entro al canal, y me hace el casting. Él me dice 'vas a trabajar con nosotros. ¿Cómo es tu apellido?'", siguió relatando Lavecchia.

Segundos después, reveló el final de la historia. "Yo le digo: 'Paparella' y Fabri me pregunta si no tengo otro. Yo le digo que generalmente salgo con el de mi vieja, Lavecchia. 'Mucho mejor. Vas a salir con ese', me dijo", concluyó Fernando Lavecchia.

Como era de esperarse, el clip rápidamente se volvió viral en las redes sociales y lo usuarios quedaron sorprendidos ante esta revelación y dejaron diferentes comentarios sobre esta situación.