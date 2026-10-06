Confirmado: la formación de la Selección Argentina vs. Benín para la despedida de Lionel Messi
Según confirmó el periodista Gastón Edul, Lionel Scaloni eligió a los 11 que integraron el equipo titular en la última Copa del Mundo.
El Estadio Más Monumental se prepara para vivir una noche cargada de emociones y relevancia histórica. En el marco del encuentro de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Lionel Scaloni decidió no guardarse nada y poner en cancha desde el arranque al núcleo del equipo que disputó el Mundial 2026.
Desde el campo de juego del estadio riverplatense, las novedades sobre el equipo titular confirman una alineación estelar pensada para honrar la trayectoria del capitán argentino y brindar un espectáculo inolvidable a los hinchas.
Un once con el sello del último Mundial, para despedir a Messi
De acuerdo a lo reverlado por el periodista Gastón Edul, ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, la defensa sumará a Agustín Giay por el lateral derecho. En el arco dirá presente Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la zaga central estará conformada por Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Otamendi, quien también transita sus momentos finales con la camiseta albiceleste. El sector izquierdo de la defensa marcará el retorno de Nicolás Tagliafico.
El mediocampo mantendrá la memoria táctica y la jerarquía que consiguieron la gloria en Qatar: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán los encargados de manejar los tiempos y la circulación del balón.
En el ataque, la dupla ofensiva estará conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes acompañarán al gran protagonista de la jornada.
La formación de la Selección Argentina ante Benín en la despedida de Messi
Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
La última vez de Messi con la camiseta de la Selección Argentina
El foco de la noche estará puesto en Lionel Andrés Messi, quien saltará al terreno de juego portando la cinta de capitán para lucir por última vez la camiseta de la Selección Argentina ante su público.
El encuentro promete ser una jornada inolvidable para el fútbol argentino, marcando el cierre de una era dorada que llevó a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.
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