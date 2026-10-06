Confirmado: la formación de la Selección Argentina vs. Benín para la despedida de Lionel Messi

EL EQUIPO DE LA COPA DEL MUNDO SERÁ EL ONCE INICIAL @gastonedul confirma los titulares de la Selección Argentina para enfrentar a Benín desde las 20:00 en el Monumental. pic.twitter.com/mq7uPlqYyM — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

La formación de la Selección Argentina ante Benín en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La última vez de Messi con la camiseta de la Selección Argentina

El foco de la noche estará puesto en Lionel Andrés Messi, quien saltará al terreno de juego portando la cinta de capitán para lucir por última vez la camiseta de la Selección Argentina ante su público.

El encuentro promete ser una jornada inolvidable para el fútbol argentino, marcando el cierre de una era dorada que llevó a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.