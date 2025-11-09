Confirmado: Los 11 de Claudio Úbeda para el Superclásico ante River

A pocos días del partido más esperado del fútbol argentino, “Sifón” empezó a delinear el once que Boca presentará ante River. El entrenador probó distintas variantes en la práctica de este martes, buscando alternativas para definir la lista de convocados y el esquema táctico para el duelo que genera muchas expectativas puertas adentro y que podría ser fundamental para el futuro cercano de la Institución.