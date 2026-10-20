Confirmado y con sorpresa: la formación de Boca para buscar la épica ante Vasco da Gama en Brasil
Definida la situación de Leandro Paredes, Rodolfo Arruabarrena cambió el equipo titular que buscará la final de la Copa Sudamericana.
Sin margen de error tras el 0-1 sufrido en la Bombonera, Boca disputa este martes la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. En busca de la épica para meterse en la gran final, el entrenador Rodolfo Arruabarrena definió el equipo titular con una sorpresa en el esquema.
El foco principal de la alineación estaba puesto en Leandro Paredes. Tras haber sufrido un desgarro grado 2 en el isquiotibial, el capitán se recuperó en apenas 11 días, superó las exigencias físicas de la práctica y fue incluido en la delegación que viajó a Río de Janeiro; pero no irá desde el arranque.
La duda de Arruabarrena pasaba por arriesgarlo desde el primer minuto o mantenerlo en el banco como alternativa de recambio para el complemento. Como estaba previsto, Rodrigo Battaglia —de gran rendimiento ante Talleres tras dejar atrás su larga inactividad por la lesión en el tendón de Aquiles— continuará en el eje de la mitad de la cancha.
"Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensábamos en principio. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos...", reconoció el DT en la antesala del viaje.
Las variantes de Rodolfo Arruabarrena en ataque y el retorno en la defensa
El segundo interrogante de la formación se ubicaba en el frente de ataque para acompañar a la dupla conformada por Leonel Flores y Miguel Merentiel:
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Con la salida confirmada del paraguayo Ángel Romero, la vacante se la disputaban dos futbolistas que también regresan tras distintas dolencias: Sebastián Villa (si el técnico busca desborde, velocidad y verticalidad por las bandas) o Alan Velasco (si la prioridad es el manejo de la pelota y el juego asociado).
En el plano defensivo, el "Vasco" dispondrá el regreso de Facundo Herrera a la zaga central en reemplazo de Ayrton Costa, luego de haber tenido descanso en el compromiso del torneo local ante el conjunto cordobés.
La formación de Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
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