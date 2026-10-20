Confirmado y con sorpresa: la formación de Boca para buscar la épica ante Vasco da Gama en Brasil

Sin margen de error tras el 0-1 sufrido en la Bombonera, Boca disputa este martes la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. En busca de la épica para meterse en la gran final, el entrenador Rodolfo Arruabarrena definió el equipo titular con una sorpresa en el esquema.