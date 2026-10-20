Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vasco da Gama vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana.
Vasco da Gama y Boca Juniors se verán las caras este martes a partir de las 21:30 en el mítico Estadio Maracaná, en el marco del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, por un lugar en la final.
El trascendental cruce continental contará con la transmisión en vivo de ESPN y DSports, el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y el control del VAR bajo la tutela de Juan Soto.
El equipo carioca desembarca en esta revancha con la ventaja a su favor tras haberse impuesto por 1-0 en La Bombonera con gol de Adson. Ante este escenario, el conjunto de La Ribera está urgido de una victoria por al menos un gol de diferencia para forzar los penales, o por un margen mayor para sellar de forma directa su pasaje a la gran final del torneo.
En la previa del duelo, la mayor atención está puesta en la posible reaparición de Leandro Paredes. El mediocampista y capitán xeneize aceleró los plazos de rehabilitación tras el desgarro sufrido ante Instituto —que lo marginó del choque de ida— y se perfila como una alternativa fundamental en el esquema táctico que diagrama Rodolfo Arruabarrena.
Boca llega entonado a la cita en Río de Janeiro luego de revertir el marcador y vencer por 2-1 a Talleres en el plano local por la fecha 13 del Torneo Clausura. Dicho triunfo le permitió alcanzar las 54 unidades en la Tabla Anual, donde comparte el liderazgo junto a Argentinos Juniors.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN, DSports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Qué canales, según cada cable:
- DIRECTV / DGO
- DSports: Canal 610 / 1610 HD
- ESPN: Canal 621
- Flow (Personal)
- DSports: Canal 109
- ESPN: Canal 103
- Telecentro
- DSports: Canal 109 / 995 HD
- ESPN: Canal 105
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