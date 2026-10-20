Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vasco da Gama vs. Boca

El equipo carioca desembarca en esta revancha con la ventaja a su favor tras haberse impuesto por 1-0 en La Bombonera con gol de Adson. Ante este escenario, el conjunto de La Ribera está urgido de una victoria por al menos un gol de diferencia para forzar los penales, o por un margen mayor para sellar de forma directa su pasaje a la gran final del torneo.