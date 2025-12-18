Confirman el calendario de Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026: días y horarios

image

El historial entre Lanús y Flamengo

Lanús y Flamengo se enfrentaron en dos oportunidades, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. Aquel cruce dejó un empate 1-1 en Argentina y una victoria contundente del “Fla” por 3-0 en Río de Janeiro. Si bien no hay muchos encuentros entre ambos, esta serie promete mucho ya que demostraron un gran nivel colectivo en ambas competencias y superaron rivales muy complicados en cada fase.

La Recopa Sudamericana 2026 reeditará ese duelo con un presente muy distinto: el equipo del Sur de Gran Buenos Aires buscará su primer título en la competición, mientras que el conjunto brasileño intentará ratificar su dominio internacional ante un rival que viene de consagrarse y llega motivado para dar el golpe y dejar al fútbol argentino en lo más alto.