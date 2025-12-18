El Turco Mohamed se volvió viral por un descuido inesperado durante una entrevista: ¿estaba sin ropa interior?

El Toluca escribió una página histórica en el fútbol mexicano al consagrarse bicampeón de la Liga MX tras vencer a Tigres en la final del Torneo Apertura 2025. El encuentro decisivo, disputado en el Estadio Nemesio Díez, se resolvió luego de una extensa tanda de 24 penales, un desenlace poco habitual que quedó marcado como uno de los más dramáticos del certamen.