Confirman fecha y hora del próximo Superclásico: cuándo juegan River y Boca
River y Boca volverán a verse las caras en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura. Todos los detalles del encuentro.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la recta final del Torneo Clausura hasta la decimoquinta (15°) jornada, ratificando la fecha más esperada del calendario deportivo nacional: Boca y River se enfrentarán el próximo domingo 1° de noviembre a las 15 horas en La Bombonera.
El enfrentamiento interzonal llega en un tramo decisivo de la temporada, con ambos planteles peleando codo a codo en la tabla anual para asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores y mantener vivas sus aspiraciones al título de liga.
Clásicos previos en la fecha 14
Antes de verse las caras en la Ribera, tanto el equipo de Rodolfo Arruabarrena como el de Leonardo Ponzio deberán sortear exigentes compromisos frente a los otros dos grandes de Avellaneda por la fecha 14, programada íntegramente para el domingo 25 de octubre:
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Independiente vs. Boca: Se jugará a las 17:00 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
River vs. Racing: Tendrá lugar a las 19:15 en el Estadio Más Monumental.
Calendario y cargas físicas
Tras disputar la jornada 14, ambos conjuntos contarán con siete días de descanso directo antes de cruzarse en La Bombonera, lo que garantiza igualdad de condiciones en cuanto a la preparación semanal del duelo directo.
No obstante, el cuadro xeneize afrontará un calendario más ajustado durante ese mes debido a sus compromisos internacionales, ya que deberá disputar en simultáneo la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Así está el ajustado historial entre River y Boca
- Se enfrentaron 266 veces.
- Boca se impuso en 94 oportunidades.
- River ganó 88 encuentros.
- Empataron 84 veces.
Pese a la superioridad numérica de Boca en el historial, en cruces directos a eliminación mano a mano (sumando competencias locales e internacionales), River lidera el registro histórico con 13 series/cruces superados frente a 9 de Boca. Asimismo, en finales oficiales directas disputadas entre ambos, el Millonario ganó 2 (Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018), mientras que el Xeneize ganó 1 (Campeonato Nacional 1976).
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