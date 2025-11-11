Confirman los árbitros para la última fecha del Torneo Clausura 2025
Se definen los descenso, los clasificados a la Copa Libertadores y los playoffs, por lo que la Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros.
Tras oficializar la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó los árbitros para cada uno de los partidos, en los que se definirán descensos, clasificados a copas internacionales y cruces de los playoffs.
Los partidos clave por la permanencia se disputarán, en simultáneo, el sábado desde las 17, mientras que el resto irá entre domingo y lunes.
En tanto, los compromisos correspondientes a los clubes que buscan clasificarse a las copas internacionales y a los playoffs se desarrollarán entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre.
En cuanto a los árbitros, Luis Lobo Medina irá a la definición por la clasificación a la Copa Libertadores, ya que dirigirá Estudiantes vs. Argentinos; mientras que Nicolás Ramírez, que viene de dirigir el Superclásico, estará en la "final" por la permanencia, en el choque entre Aldosivi y San Martín de San Juan.
Los árbitros de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Uriel García
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: José Castelli
Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Pardo
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Agustín Méndez
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
17.00 Vélez – River (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Javier Delbarba
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisela Trucco
20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Diego Verlota
20.15 Boca – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Nelson Sosa
20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Mario Ejarque
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: José Carreras
- AVAR: Juan Del Fueyo
17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Juan Pafundi
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanota
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Edgardo Zamora
- AVAR: Diego Romero
