Confirman que la Selección Argentina jugará un amistoso en La Bombonera contra un inusitado rival
El equipo de Lionel Scaloni comienza su despedida ante el público local antes de partir para defender el título en la Copa del Mundo. El encuentro se disputará el próximo viernes 27 de marzo.
La expectativa por volver a ver a los campeones del mundo en suelo argentino llegó a su fin. La Selección Argentina confirmó que disputará un nuevo encuentro amistoso en el marco de la presente Fecha FIFA, sirviendo como antesala para el gran objetivo del año: la defensa de la corona mundial.
El rival de turno será el seleccionado de Mauritania. El partido tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo y el escenario elegido para esta cita será La Bombonera, donde se espera un lleno total para alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Venta de entradas y cronograma del evento
Para los fanáticos que deseen asegurar su lugar en el estadio de Boca Juniors, la organización brindó los primeros detalles logísticos:
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Horario del partido: El inicio del encuentro está pautado para las 20:15 hs.
Precios: El valor de los tickets se dará a conocer oficialmente mañana sábado.
Venta oficial: Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes a través de las plataformas habituales.
Prensa: Se informó que el proceso de acreditaciones para los medios de comunicación se comunicará a la brevedad.
Este amistoso se suma a una semana de mucha actividad institucional para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que recientemente debió aclarar que no sufrió allanamientos en su sede, sino que respondió a una requisitoria de documentación en un clima de absoluta normalidad operativa.
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