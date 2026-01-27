Confirman que Mauro Icardi no renovará su contrato con el Galatasaray
Hace rato que se especula sobre la continuación del ex de Wanda Nara en la liga de Turquía, pero ahora aparentemente es oficial su despido.
El futuro profesional de Mauro Icardi parece estar alejándose definitivamente del fútbol turco. En las últimas horas, una serie de revelaciones periodísticas pusieron de manifiesto el complejo panorama que atraviesa el delantero argentino en el Galatasaray, donde su ciclo estaría ingresando en una etapa de cierre irreversible. La falta de continuidad y una relación desgastada con la dirigencia del club son los ejes centrales de esta crisis deportiva.
La primicia fue brindada por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que el vínculo entre el futbolista y la institución de Estambul ya no tiene retorno. “Quiero contarles un dato muy fuerte que vengo anticipándoles a lo largo del último año y que hoy puedo dar más certezas y hasta confirmar que Mauro Icardi no seguirá en el Galatasaray de Turquía”, sentenció el comunicador al inicio de su informe.
A pesar de haber sido una de las máximas figuras del equipo en temporadas anteriores, el presente del atacante es marcadamente distinto. Según la información recabada en el entorno del club, las autoridades habrían decidido no renovar su contrato debido a que su nivel futbolístico tras regresar de una inactividad no alcanzó las expectativas planteadas.
“Fuentes del club turco me aseguran que la renovación de contrato de Maurito con ellos no seguirá dará porque desde que volvió a las canchas no convenció su rendimiento y que incluso si llega una oferta buena ahora lo van a vender”, profundizó Etchegoyen. De no concretarse una transferencia en el mercado actual, el escenario de cara a mitad de año es de libertad absoluta para el jugador. “Si no llega una oferta ahora, en junio Icardi quedará libre de acción porque ellos no piensan hoy en una renovación ni siquiera bajándole el sueldo que tiene hoy que es de 10 millones de euros”, añadió el periodista.
La situación no se limita estrictamente a lo táctico, sino que incluye un clima de hostilidad interna que ha trascendido los vestuarios. La filtración de comentarios despectivos por parte de los altos mandos del club habría generado un profundo malestar en el delantero, quien hoy ocupa un rol secundario en el esquema del entrenador.
Al respecto, el conductor de Mitre Live fue contundente sobre el trato que recibe el rosarino: “Icardi no tiene una buena relación con las autoridades del club y está muy fastidioso por lo que te estoy contando. El club turco lo está casi retirando del futbol no renovándole el contrato. Incluso se filtraron declaraciones de un dirigente donde decía que Icardi no podía correr. Imagínate que para que se filtre eso ya tiene que ser todo un escándalo”.
Finalmente, el reporte concluye con una observación sobre la actualidad de Icardi en el campo de juego, donde ha perdido peso en las citas de mayor trascendencia. “Repito: información que confirmo yo a esta hora y que indica que transitamos los últimos meses de Icardi jugando para el club turco y jugando es un decir porque es suplente en los partidos importantes”, cerró el comunicador, dejando abierta la incógnita sobre cuál será el próximo destino del goleador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario