Confirman que Mauro Icardi no renovará su contrato con el Galatasaray

Al respecto, el conductor de Mitre Live fue contundente sobre el trato que recibe el rosarino: “Icardi no tiene una buena relación con las autoridades del club y está muy fastidioso por lo que te estoy contando. El club turco lo está casi retirando del futbol no renovándole el contrato. Incluso se filtraron declaraciones de un dirigente donde decía que Icardi no podía correr. Imagínate que para que se filtre eso ya tiene que ser todo un escándalo”.

Finalmente, el reporte concluye con una observación sobre la actualidad de Icardi en el campo de juego, donde ha perdido peso en las citas de mayor trascendencia. “Repito: información que confirmo yo a esta hora y que indica que transitamos los últimos meses de Icardi jugando para el club turco y jugando es un decir porque es suplente en los partidos importantes”, cerró el comunicador, dejando abierta la incógnita sobre cuál será el próximo destino del goleador.