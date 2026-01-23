Problemas para Mauro Icardi: la postura del Galatasaray tras su nuevo escándalo con Wanda Nara
Surgieron nuevos detalles sobre el presente del jugador en Turquía, en un contexto marcado por el divorcio que tramita en Italia con la madre de sus hijas.
El presente deportivo de Mauro Icardi atraviesa un momento de incertidumbre en Turquía. Su rendimiento en el Galatasaray volvió a quedar bajo análisis y la posibilidad de una continuidad a largo plazo en el club comienza a generar dudas puertas adentro.
El delantero aún no logró recuperar su mejor versión tras la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en 2024, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante gran parte de la temporada. A ese factor deportivo se le sumó la fuerte exposición mediática de su vida personal en los últimos meses, una combinación que habría impactado en el clima interno y en la paciencia de la dirigencia.
En ese marco, este 23 de enero trascendieron nuevos datos desde Turquía. El periodista Ozgur Sancar dialogó con DDM (América TV) y dejó definiciones poco alentadoras sobre el futuro del futbolista. “La situación de Icardi es un poco complicada”, afirmó, y detalló que “su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente”.
Además, Sancar reveló que Lara Piro, abogada del jugador, “se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato”.
Mientras tanto, desde la cúpula del club habrían decidido aguardar hasta el cierre de la temporada antes de tomar una determinación definitiva. Si bien el vínculo contractual de Icardi se extiende hasta junio de 2026 y continúa siendo una voz de peso dentro del plantel, su situación sigue abierta: “Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo”.
