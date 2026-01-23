Problemas para Mauro Icardi: la postura del Galatasaray tras su nuevo escándalo con Wanda Nara

El delantero aún no logró recuperar su mejor versión tras la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en 2024, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante gran parte de la temporada. A ese factor deportivo se le sumó la fuerte exposición mediática de su vida personal en los últimos meses, una combinación que habría impactado en el clima interno y en la paciencia de la dirigencia.