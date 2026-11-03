Confundieron a un futbolista con Jesús Owono y lo amenazaron tras la muerte de De Miguel
El defensor Michel Owono recibió mensajes de odio y amenazas en sus redes sociales por compartir apellido con el arquero del FC Andorra.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, provocó una profunda conmoción en el fútbol español. Sin embargo, las repercusiones del trágico episodio también alcanzaron a una persona que no tuvo ninguna participación en lo ocurrido: el defensor Michel Owono.
El futbolista, que comparte apellido con Jesús Owono, arquero del FC Andorra involucrado en el impacto contra De Miguel, tuvo que publicar un comunicado para aclarar que no es el guardameta y que no tiene relación con el hecho.
A través de sus cuentas de Instagram y X, el jugador de Guinea Ecuatorial mostró algunos de los mensajes que recibió de usuarios que lo confundieron con el arquero. Según denunció, fue víctima de insultos, amenazas y comentarios discriminatorios.
El descargo de Michel Owono: "No soy Jesús Owono"
El defensor comenzó su publicación expresando sus condolencias por el fallecimiento del futbolista del Tenerife y acompañando a sus familiares y seres queridos. Luego, dejó en claro que estaba siendo confundido por su apellido y manifestó su indignación por los ataques recibidos.
"Quiero dejar en claro que no soy Jesús Owono y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad", escribió.
Michel también cuestionó la persistencia de las expresiones racistas y pidió que no se utilicen las redes sociales para hostigar a personas por su origen o color de piel. "Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen", agregó.
El pedido de respeto del futbolista
En el tramo final de su mensaje, el defensor remarcó que el deporte debería funcionar como un espacio de unión y no como un ámbito para la discriminación. "El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida", expresó.
Además, agradeció a quienes se comunicaron con él para brindarle apoyo después de los episodios denunciados. Michel Owono se encuentra actualmente sin club, luego de quedar libre del CF Can Vidalet. Su publicación buscó poner fin a una confusión que lo expuso a agresiones por un hecho con el que no tuvo ninguna vinculación.
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