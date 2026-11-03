Confundieron a un futbolista con Jesús Owono y lo amenazaron tras la muerte de De Miguel

Michel también cuestionó la persistencia de las expresiones racistas y pidió que no se utilicen las redes sociales para hostigar a personas por su origen o color de piel. "Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen", agregó.

El pedido de respeto del futbolista

En el tramo final de su mensaje, el defensor remarcó que el deporte debería funcionar como un espacio de unión y no como un ámbito para la discriminación. "El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida", expresó.

Además, agradeció a quienes se comunicaron con él para brindarle apoyo después de los episodios denunciados. Michel Owono se encuentra actualmente sin club, luego de quedar libre del CF Can Vidalet. Su publicación buscó poner fin a una confusión que lo expuso a agresiones por un hecho con el que no tuvo ninguna vinculación.