Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia

El Lobo platense, en tanto, llega tras igualar sin goles ante Estudiantes en una nueva edición del clásico de La Plata. Ese empate le permitió cortar una racha adversa, aunque todavía arrastra la frustración de la eliminación en semifinales del último Clausura. Con siete puntos acumulados, todos conseguidos en el Bosque, el desafío inmediato pasa por mejorar su rendimiento fuera de casa.