Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá este viernes desde las 22:15 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con la intención de confirmar la levantada que insinuó en la fecha pasada, en lo que será la sexta jornada del Torneo Apertura 2026.
El conjunto mendocino viene de caer 2-1 frente a Talleres en Córdoba en un partido donde mostró pasajes interesantes, pero terminó cediendo ante la eficacia de Valentín Dávila, autor de los dos goles rivales. Hasta el momento, los dirigidos por Ariel Broggi suman dos triunfos —ambos por 1-0, ante Instituto y Central Córdoba— y tres derrotas.
El Lobo platense, en tanto, llega tras igualar sin goles ante Estudiantes en una nueva edición del clásico de La Plata. Ese empate le permitió cortar una racha adversa, aunque todavía arrastra la frustración de la eliminación en semifinales del último Clausura. Con siete puntos acumulados, todos conseguidos en el Bosque, el desafío inmediato pasa por mejorar su rendimiento fuera de casa.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia (LP) por el Torneo Apertura 2026
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
- Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia (LP)
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
