Conmebol mantuvo la sanción a Beltrán: River pierde a su arquero para un duelo clave

Esa postura alimentó la esperanza, especialmente por la importancia que ganó el juvenil en la consideración de Eduardo Coudet. Beltrán se transformó en una de las apariciones más destacadas del semestre y había logrado afianzarse como titular incluso teniendo a Franco Armani nuevamente disponible. Pese al esfuerzo administrativo realizado por el club, la respuesta de la Conmebol fue negativa.

El ente sudamericano consideró correcta la decisión adoptada por el árbitro paraguayo y confirmó que la sanción se mantendrá sin modificaciones. Así, Beltrán no podrá disputar la penúltima fecha de la fase de grupos de la Sudamericana. La baja obligará a River a modificar nuevamente el arco.

franco armani

Vuelve Franco Armani al arco de River... ¿para despedirse?

Todo indica que el reemplazante será Franco Armani, quien ya dejó atrás la fibrosis en el tendón de Aquiles que lo marginó durante varios meses. El capitán volvió a integrar el banco de suplentes en el reciente triunfo ante Gimnasia y está en condiciones físicas de regresar a la titularidad.

El experimentado arquero atraviesa una situación particular. Su último partido oficial fue el 22 de febrero, cuando jugó solamente el primer tiempo en la derrota frente a Vélez. Desde entonces prácticamente no tuvo actividad competitiva, algo poco habitual para un futbolista que durante años fue indiscutido en el arco millonario.

La irrupción de Beltrán modificó considerablemente el panorama en el puesto. El joven aprovechó cada oportunidad y respondió con actuaciones sólidas, ganándose la confianza del cuerpo técnico y también del público. De hecho, la decisión de Coudet de mantenerlo como titular aun con Armani recuperado dejó en claro el gran momento que atravesaba. Ahora, el campeón del mundo tendrá la chance de volver a ocupar el arco en un encuentro determinante para las aspiraciones de River en el certamen continental.