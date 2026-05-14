Conmebol mantuvo la sanción a Beltrán: River pierde a su arquero para un duelo clave
El organismo sudamericano rechazó el reclamo presentado por el Millonario y confirmó la suspensión del joven arquero tras la expulsión sufrida frente a Carabobo.
River recibió una noticia que ya se intuía en Núñez, pero que igualmente generó decepción puertas adentro: la Conmebol rechazó oficialmente la apelación presentada por el club para anular la expulsión de Santiago Beltrán y el arquero no podrá estar presente en el próximo compromiso de Copa Sudamericana 2026 frente a Red Bull Bragantino.
La dirigencia del Millonario había intentado revertir la sanción aplicada durante el encuentro ante Carabobo en Venezuela, aunque finalmente el máximo organismo del fútbol sudamericano respaldó el fallo arbitral de Derlis López y ratificó la tarjeta roja mostrada al guardameta de apenas 20 años. De esta manera, quedó confirmado que Beltrán deberá cumplir una fecha de suspensión y se perderá el cruce del miércoles en el Monumental.
La jugada que originó toda la controversia ocurrió sobre el cierre del partido frente al conjunto venezolano. Beltrán salió lejos de su área para intentar cortar un avance de Joshuan Berríos y terminó cometiendo una infracción que derivó en la expulsión luego de una revisión del VAR. El árbitro entendió que el atacante rival se dirigía hacia una “ocasión manifiesta de gol”, criterio que fue determinante para mostrar la roja directa.
Sin embargo, en Nuñez consideraban que existía un error reglamentario en la interpretación de la acción. El club elaboró una apelación formal basada en antecedentes recientes de situaciones similares, entre ellas la protagonizada por Gonzalo Plata, argumentando que Beltrán no era el último hombre y que todavía había posibilidades defensivas para evitar el gol.
Esa postura alimentó la esperanza, especialmente por la importancia que ganó el juvenil en la consideración de Eduardo Coudet. Beltrán se transformó en una de las apariciones más destacadas del semestre y había logrado afianzarse como titular incluso teniendo a Franco Armani nuevamente disponible. Pese al esfuerzo administrativo realizado por el club, la respuesta de la Conmebol fue negativa.
El ente sudamericano consideró correcta la decisión adoptada por el árbitro paraguayo y confirmó que la sanción se mantendrá sin modificaciones. Así, Beltrán no podrá disputar la penúltima fecha de la fase de grupos de la Sudamericana. La baja obligará a River a modificar nuevamente el arco.
Vuelve Franco Armani al arco de River... ¿para despedirse?
Todo indica que el reemplazante será Franco Armani, quien ya dejó atrás la fibrosis en el tendón de Aquiles que lo marginó durante varios meses. El capitán volvió a integrar el banco de suplentes en el reciente triunfo ante Gimnasia y está en condiciones físicas de regresar a la titularidad.
El experimentado arquero atraviesa una situación particular. Su último partido oficial fue el 22 de febrero, cuando jugó solamente el primer tiempo en la derrota frente a Vélez. Desde entonces prácticamente no tuvo actividad competitiva, algo poco habitual para un futbolista que durante años fue indiscutido en el arco millonario.
La irrupción de Beltrán modificó considerablemente el panorama en el puesto. El joven aprovechó cada oportunidad y respondió con actuaciones sólidas, ganándose la confianza del cuerpo técnico y también del público. De hecho, la decisión de Coudet de mantenerlo como titular aun con Armani recuperado dejó en claro el gran momento que atravesaba. Ahora, el campeón del mundo tendrá la chance de volver a ocupar el arco en un encuentro determinante para las aspiraciones de River en el certamen continental.
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