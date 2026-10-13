Marcos Rojo se prepara en Estudiantes para enfrentar a Flamengo: ¿será titular?
El experimentado zaguero central completó varias jornadas de entrenamiento en City Bell y se perfila como titular indiscutido en la semifinal de ida.
El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata ya transita sus momentos más decisivos. Tras resolver su desvinculación de Racing y sumarse al plantel profesional hace ya una semana, el experimentado zaguero de 36 años se entrena a la par de sus compañeros en el predio de City Bell con un objetivo entre ceja y ceja: decir presente desde el arranque en el cruce de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.
Conocedor absoluto del club que lo vio nacer futbolísticamente, el marcador central realizó una intensa preparación bajo la mirada del entrenador Alexander Medina. Su presencia en el once inicial no solo responde a su jerarquía e historia en la institución, sino también a una necesidad táctica puntual: cubrir la baja de Leandro González Pirez, quien deberá cumplir una jornada de suspensión tras acumular tarjetas amarillas en el certamen continental.
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Este tercer ciclo en el Pincha no está exento de emociones y reencuentros. El propio futbolista utilizó sus canales oficiales para reencontrarse con la parcialidad albirroja a través de una emotiva carta pública, donde reconoció equivocaciones del pasado, asumió el costo de sus decisiones tras su recordado paso por Boca y expresó la enorme felicidad que le genera defender nuevamente la camiseta albirroja.
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En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el DT ya bosqueja la alineación titular que saltará al césped de UNO a partir de las 21:30 para disputar los primeros noventa minutos de la llave. La probable formación de Estudiantes para recibir al conjunto brasileño estará conformada por Fernando Muslera en el arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti —quien ingresará en lugar del suspendido Tomás Palacios— en la línea del fondo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez y Tiago Palacios en el mediocampo; mientras que la dupla de ataque estará compuesta por Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.
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