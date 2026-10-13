Marcos Rojo se prepara en Estudiantes para enfrentar a Flamengo: ¿será titular?

Los 11 de Estudiantes para enfrentar a Flamengo por la Copa Libertadores

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el DT ya bosqueja la alineación titular que saltará al césped de UNO a partir de las 21:30 para disputar los primeros noventa minutos de la llave. La probable formación de Estudiantes para recibir al conjunto brasileño estará conformada por Fernando Muslera en el arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti —quien ingresará en lugar del suspendido Tomás Palacios— en la línea del fondo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez y Tiago Palacios en el mediocampo; mientras que la dupla de ataque estará compuesta por Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.