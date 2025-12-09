El drama personal de Ronald Araújo: viajó a Jerusalén en busca de recuperación espiritual
El defensor uruguayo se apoyó en su fe cristiana y viajó a Jerusalén mientras permanece de baja en el Barcelona por problemas de salud mental.
Ronald Araújo, uno de los capitanes del Barcelona, atraviesa un período de dificultades personales que lo llevó a mantenerse apartado de la dinámica competitiva del plantel que dirige Hansi Flick. En este contexto, el uruguayo decidió recurrir a su profunda fe cristiana y emprendió un viaje espiritual a Jerusalén.
El futbolista, de 26 años, es un ferviente creyente y eligió buscar ayuda espiritual visitando algunos de los enclaves más sagrados para el cristianismo. Según informaron distintos medios y periodistas locales, el defensor llegó a Jerusalén para recorrer los sitios donde, según la tradición bíblica, Jesucristo pasó sus últimos días.
La decisión surgió como una vía para encontrar calma y sostén emocional en medio de las dificultades que expuso ante el club. La entidad catalana, consciente de la importancia del bienestar mental, le brindó todas las facilidades necesarias para que priorice su recuperación sin plazos de regreso.
El apoyo del Barcelona y un vínculo de confianza para Ronald Araújo
El Barcelona sigue acompañando de cerca al jugador y le permitió enfocarse exclusivamente en su salud emocional. La institución considera clave que el defensor uruguayo atraviese este proceso sin presiones y recupere su estabilidad antes de volver a competir de una manera tan intensa cómo lo requiere el fútbol profesional en estos tiempos.
Cabe recordar que en enero de este año el club renovó su contrato hasta 2031, en momentos en que la Juventus buscaba incorporarlo. Aquella firma representó un mensaje contundente de confianza en sus cualidades deportivas y en su rol dentro del plantel que viene demostrando hace tantos años.
Hoy, su viaje espiritual se suma como un paso más hacia su recuperación para poder encontrar su mejor versión. El Barcelona mantiene abierta la puerta para su retorno, que se dará únicamente cuando Araújo se sienta preparado para volver a la alta competencia.
Te puede interesar
Dejá tu comentario